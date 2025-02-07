Бельгія спрямує 1,7 мільярда євро від заморожених російських активів на допомогу Україні

Уряд Бельгії отримав за 2024 рік податки, згенеровані від заморожених на території країни російських активів, на суму 1,7 млрд євро і спрямує ці кошти на допомогу Україні. Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

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Зазначається, що загальний обсяг російських активів, що наразі заблоковані в Euroclear, становить близько 183 млрд євро.

Компанія Euroclear надавала фінансові послуги російським компаніям та уряду, але всі трансакції були заморожені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Російські активи, включаючи готівку, акції та займи, були заморожені і наразі недоступні для російських суб'єктів. Відсотки від цих російських мільярдів перераховуються на спеціальний рахунок в Euroclear та використовуються для поповнення європейських фондів допомоги, що призначені для України.

У 2024 фінансовому році до таких фондів була перерахована сума у 3,55 млрд євро. Перший транш в 1,55 млрд євро був перерахований у липні 2024 року, другий транш у близько 2 млрд євро, як очікується, буде перерахований у наступному місяці.

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Уряд Бельгії також обкладає податком всі надходження, що згенеровані від російських заморожених активів. У 2024 році сума цих податків склала 1,7 мільярда євро, які будуть спрямовані на допомогу для України.

Нагадаємо

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.