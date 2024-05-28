Україна цього року може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів. Про це під час пресконференції повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Європейська правда».
28 травня 2024, 14:51
Україна очікує на 1,7 мільярда євро цьогоріч від прибутків від росактивів, які заморозила Бельгія
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У жовтні минулого року прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнюватимуть з оподаткування заморожених в країні російських активів.
«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів», — зазначив Зеленський.
Джерело: Мінфін
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