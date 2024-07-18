Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.
18 липня 2024, 9:14
Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро
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Куди витратять кошти
Зокрема, кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.
Підписана угода спрощує реалізацію наших спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку нашої держави. Також згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
«Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє», — відзначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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