В Україні картопля подешевшала на 10%

На цьому тижні українські фермери продають картоплю за ціною 18−28 грн/кг ($0,43−0,67/кг), що на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

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Причини зниження цін

На думку учасників ринку, основним приводом для перегляду цін на картоплю стало зниження купівельної активності.

Крім того, якість пропонованої продукції вже помітно погіршилася через тривале зберігання, і фермери досить охоче поступаються ціною при реалізації великих обсягів.

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Зазначається, що незважаючи на зниження цін, зараз картопля в Україні коштує в середньому на 21% дорожче, ніж на початку лютого 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціни на буряки в Україні за тиждень зросли на чверть.