В Україні ціни на цибулю стрімко падають

Цього тижня в Україні цибуля подешевшала вже на 12% у порівнянні з минулим тижнем та продається в діапазоні 8−14 грн/кг ($0,19-$0,34/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Зазначається, якщо ще минулого тижня багато фермерів утримувалися від реалізації овочів, сподіваючись на підвищення відпускних цін у цьому сегменті, то вже цього тижня господарства вирішили розпочати продаж наявних запасів. Причина — поступове зниження якості цієї продукції.

Водночас різке збільшення пропозиції цибулі на ринку негайно позначилося ціни на цю продукцію.

Власники якісної цибулі ухвалили рішення взагалі відмовитися від продажів і заявили про свій намір відновити реалізацію не раніше березня 2025 року.

Зараз ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ціни на буряки в Україні за тиждень зросли на чверть.