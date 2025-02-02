Ціни на буряки в Україні за тиждень зросли на чверть

Цього тижня в Україні спостерігається динаміка підвищення цін на столові буряки. Місцеві виробники повідомляють про скорочення запасів продукції товарної якості, тоді як попит оптових компаній та роздрібних мереж зростає. Про це повідомляє EastFruit.

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На сьогодні виробникам вдається вести продаж столових буряків по 14−18 грн/кг ($0,33−0,43/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причина подорожчання

Подорожчання у цьому сегменті учасники ринку пояснюють помітним скороченням цієї продукції на ринку.

Наразі продаж буряків з необладнаних сховищ практично завершено, також помітно знизилася пропозиція некондиційної продукції, що, своєю чергою, дозволило виробникам підвищити ціни на якісні овочі.

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Зараз ціни на буряки в Україні вже в середньому на 35% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем.

На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін у даному сегменті.