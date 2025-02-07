Чехія звільнила власників крипти від податку на прибуток, токени ШІ-проєктів впали на 90%: що нового

Чехія звільнила власників криптоактивів від податку на прибуток — ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, що звільняє інвесторів у криптовалюти від податку на приріст капіталу при утриманні цифрових активів понад три роки. Про це повідомляє Bitcoin Magazine.

Законопроєкт був ухвалений Палатою депутатів минулого тижня і став частиною реалізації загальноєвропейського регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Згідно з новим законом, чеські інвестори також не зобов’язані вказувати криптовалютні транзакції в податкових деклараціях, якщо їхній річний обсяг не перевищує 100 000 крон (близько $4 200). Ці заходи спрямовані на стимулювання розвитку цифрових активів і спрощення податкової звітності.

Нововведення отримали підтримку в місцевій криптоспільноті. Її представники вважають, що сприятливіший податковий режим прискорить поширення цифрових активів у Чехії.

Крім цього, закон забороняє банкам відмовляти в обслуговуванні постачальникам послуг віртуальних активів (VASP), що раніше ускладнювало роботу таких компаній.

У документі також описано вимоги до компаній з індустрії, які включають необхідність чітко роз’яснювати клієнтам природу криптоактивів, надавати актуальну інформацію про дану сферу і надавати консультаційні послуги.

Аналітики VanEck прогнозують зростання Solana до $520 до кінця року

Ціна монети Solana (SOL) зросте до відмітки в $520 до кінця 2025 року. Про це заявили у компанії з управління активами VanEck.

Прогноз аналітиків ґрунтується на очікуваному зростанні ринку платформ смартконтрактів, яке корелює зі збільшенням грошової маси M2 у США. За їхніми очікуваннями, M2 зросте до $22,3 трлн до кінця 2025 року, що сприятиме збільшенню ринкової капіталізації платформ смартконтрактів на 43% — до $1,1 трлн (проти $770 млрд сьогодні).

У VanEck додали, що наразі частка Solana на ринку платформ смартконтрактів становить 15%, проте аналітики прогнозують її зростання до 22% до кінця 2025 року.

Це пояснюється домінуванням Solana серед розробників, зростанням її частки в обсягах транзакцій на децентралізованих біржах, доходах та кількості активних користувачів. Експерти додали, що ринкова капіталізація Solana може досягти $250 млрд, що відповідає ціні $520 за SOL при циркуляції близько 486 млн монет.

На момент написання новини Solana торгується поблизу відмітки в $195.

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Доходи біткоїн-вимагачів скоротилися з $1,25 млрд до $813 млн

У 2024 році доходи операторів програм-здирників становили $813 млн, що на 35% менше за показник попереднього року в $1,25 млрд. Про це йдеться у звіті Chainalysis.

Обсяг вкрадених коштів у першій половині року зріс на 2,4% порівняно з 2023 роком, включно з $75 млн, виплачених угрупованню Dark Angels. Однак різке скорочення платежів за вимагання у другому півріччі призвело до зниження загальної суми.

На думку аналітиків Chainalysis, хакерам стало складніше відмивати незаконні доходи через санкції щодо російської біржі Cryptex і арешт владою Німеччини серверів 47 російськомовних криптобірж без KYC (Знай свого клієнта).

Ще однією позитивною тенденцією експерти називали збільшення розриву між необхідними зловмисниками виплатами і відправленими їм сумами.

Токени ШІ-проєктів впали на 90% з початку року

Токени штучного інтелекту втратили до 90% вартості з початку 2024 року. Трейдери пов'язують падіння із перерозподілом ліквідності на ринку, а не з фундаментальними факторами проектів. Про це свідчать дані CoinGecko.

Провідні платформи автономного ШІ, включаючи AI Rig Complex (ARC), ElizaOS (AI16Z) та Virtuals (VIRTUAL), втратили від 75% до 90% ринкової капіталізації з січня.

Ці токени, які показали значне зростання у четвертому кварталі 2024 року, опинилися серед головних аутсайдерів поточного спаду на криптовалютному ринку.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася майже на 16% із січневих максимумів.

«Аналізуючи графіки ai16z, $arc і навіть Fartcoin, стає очевидно, що тренд спрямований вниз, і багато хто вважає, що ці токени можуть ніколи не повернутися до колишніх рівнів», — написав криптотрейдер і дослідник Елон Мані (Elon Money) у своєму посту на платформі X 6 лютого.

Fartcoin, мемкоін, пов'язаний з ШІ та один з найбільш обговорюваних токенів 2024 року, впав приблизно на 65% за останні 30 днів. Його ринкова капіталізація станом на 6 лютого становила близько $430 мільйонів.