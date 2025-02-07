В Україні криптовалюту планують легалізувати до літа 2025 року — Гетманцев

До літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта . Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на заході «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans», повідомляє Mezha.Media.

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Гетманцев зазначив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже готова повністю й зараз ведуться дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

Бонусів і пільг не буде

Депутат заявив, що жодних бонусів чи пільг для криптовалют не буде з кількох причин.

Перш за все, міжнародні експерти, з якими радяться щодо питань легалізації, вважають, що введення пільгового режиму може створити нерівномірне податкове навантаження на традиційні індустрії, що використовують криптовалюту.

Натомість планується, що криптовалюта буде оподатковуватися на рівні, аналогічному іншим інвестиційним активам з нормальними ставками податку.

Одним з питань, над якими досі працюють, це перехідний період для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання.

У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб'єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.

Регулювання

Гетманцев також зазначив, що теоретично криптовалюта мала б регулюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але він додав, що цей орган не є інституційно спроможним це робити.

Натомість він вважає, що цим зараз повинен займатися Національний банк України, але надалі це може змінитися.

«Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк… Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк», — сказав Гетманцев.

Повертаючись до теми легалізації крипти, депутат сказав, що законопроєкт про криптовалюту розглянуть у першому читанні першого кварталу.

«Пообіцяти точно я можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року (був прийнятий, — ред.)», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

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Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.