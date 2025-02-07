В Україні криптовалюту планують легалізувати до літа 2025 року — Гетманцев

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 лютого 2025, 10:01

В Україні криптовалюту планують легалізувати до літа 2025 року — Гетманцев

До літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на заході «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans», повідомляє Mezha.Media.

До літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Гетманцев зазначив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже готова повністю й зараз ведуться дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

Бонусів і пільг не буде

Депутат заявив, що жодних бонусів чи пільг для криптовалют не буде з кількох причин.

Перш за все, міжнародні експерти, з якими радяться щодо питань легалізації, вважають, що введення пільгового режиму може створити нерівномірне податкове навантаження на традиційні індустрії, що використовують криптовалюту.

Натомість планується, що криптовалюта буде оподатковуватися на рівні, аналогічному іншим інвестиційним активам з нормальними ставками податку.

Одним з питань, над якими досі працюють, це перехідний період для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання.

У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб'єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.

Регулювання

Гетманцев також зазначив, що теоретично криптовалюта мала б регулюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але він додав, що цей орган не є інституційно спроможним це робити.

Натомість він вважає, що цим зараз повинен займатися Національний банк України, але надалі це може змінитися.

«Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк… Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк», — сказав Гетманцев.

Повертаючись до теми легалізації крипти, депутат сказав, що законопроєкт про криптовалюту розглянуть у першому читанні першого кварталу.

«Пообіцяти точно я можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року (був прийнятий, — ред.)», — додав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) прокоментували заяву народного депутата Данила Гетманцева про легалізацію криптоактивів у I-II кварталі 2025 року. Представник регулятора Юрій Бойко сказав, що це цілком ймовірний сценарій.

Читайте також: У НКЦПФР підтвердили, що на початку 2025 року можуть остаточно легалізувати криптовалюту в Україні

Раніше Гетманцев розповів, що наразі триває робота над законопроєктом.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+30
Я_ __
Я_ __
7 лютого 2025, 10:15
#
«В Україні криптовалюту планують легалізувати до літа 2025 року — Гетманцев»

Щоб що? Ті хто мають мізки і займаються криптою (торгують/інвестують, знають як виводити) не потребують цих «легалізацій», ніхто не буде з казнокрадами ділитися 23% прибутку за те, де держава абсолютно ніякої участі не приймала :)
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 10:25
#
Ну теоретически на них потом что-то планируется купить?
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 лютого 2025, 10:38
#
Riojas

«Ну теоретически на них потом что-то планируется купить?»

А фактично, той хто вміє виводити кошти з крипти зараз, раптом «має» почати віддавати казнокрадам 23% з прибутку, щоб так само виводити гроші з крипти?) Це не має ніякого сенсу. Криптани котрі в темі не будуть нічого робити, бо поки держава закручувала гайки, всі хто в темі прекрасно знають як виводити кошти з крипти)
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:15
#
Я прекрасно понимаю, как вывести деньги из крипты в нал. Вопрос в том, что с этим налом дальше делать
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 лютого 2025, 10:55
#
Практически они выводятся в кеш и за кеш покупается все что душа желает.
+
+15
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:10
#
Ну купите за кеш квартиру. Я не возражаю, да, все это прекрасно обналичивается. Вопрос в легализации полученных денег.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 лютого 2025, 11:18
#
Вы в какой стране живете? Все вообще за валюту покупается. И квартиры и машины покупаются за американских президентов.
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:46
#
В этой, к сожалению

У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об'єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.
Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів даної особи за період з 2010 по 2018 роки майже на 310 млн грн, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.
https://esbu.gov.ua/news/kolishnogo-narodnogo-deputata-ukrayini-vikrito-v-uhilenni-vid-splati-60-mln-grn-podatkiv
+
+30
Я_ __
Я_ __
7 лютого 2025, 10:18
#
«Одним з питань, над якими досі працюють, це перехідний період для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання.У такому випадку, коли закон набуде чинності, таким суб'єктам доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.»

хахахах, отак всі і побігли це робити)))0)00))0)))

Bookseller, прокоментуй це твердження пана хетьманцева, бо вони захочуть напевно з половину твоїх коштів))
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:21
#
Пан Bookseller, если я правильно помню, вообще выводит свои кровные через trustee, украинскую биржу с KYC и всем положенным. Ответьте на вопрос о происхождении средств? На основании чего они получены? Может он финансирует российскую агрессию и оружие массового поражения
+
+15
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:28
#
Для понимания ситуации на рынке сейчас — третьего дня меня вызвали на ковер в Ощадбанке, так как я превысил задекларированный мной же оборот. Со своего личного счета в другом банке через сэп я перевел 50к, купил доллары и снял. Вот это оборот 100к, чтобы вы понимали, между своими счетами тоже. Декларация доходов, пояснительная и так далее. Я хочу просто посмотреть на процесс обнала валютной операции вообще из ниоткуда
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 лютого 2025, 10:57
#
Ничего кроме смеха такие инициативы не вызывают. Ребята там реально оторванные от реальности раз не понимают, что крипта это депозит в привате и его нельзя заблокировать, содрать налоги, потребовать 100500 справок и т. д.
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2025, 11:48
#
Кстати я бы тоже не недооценивал возможность ареста счета на относительно легально работающей у нас бирже с KYC
+
+30
Criptor82
Criptor82
7 лютого 2025, 12:09
#
Обнал можна зробити через «криптообмінник» який не буде підтримувати KYC та AML, хоча припускаю, що до кінця 2025 чимало обмінників легалізується. Однак будуть і «нелегали» якийсь час працювати. Готівковий долар можна буде конвертувати в гривню через будь-який ПОВ. Наразі ще можна придбати за готівку б/у автомобіль, а ось з новим будуть нюанси. Для придбання квартири на вторинному ринку «нал» підійде, але знову ж таки будуть нюанси через те, що потрібно буде частину грошей заплатити офіційно через банк. Тому в перспективі, при введенні жорстких засобів з контролю за видатками, будуть проблеми. Як не крути «тіньові доходи», що не пройшли процедуру легалізації чим далі тим складніше буде витрачати. Це загально світова тенденція. Боротьба з тіньовим доходами, одна з причин поступового введення цифрових валют CBDS. Наступний крок обмеження готівкових розрахунків та поступова їх заборона. Хтось вважає, що це не можливо, але я так не думаю. Цифрові паспорти, електронні послуги, безконтактні платежі, переведенню всієї інформації в цифровий формат, це все в тому ж напрямку. Як і нові обмеження НБУ щодо переводів на карту та штрафи на банки за поганий фінмон. Такі часи настали 😏
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами