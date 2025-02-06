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6 лютого 2025, 16:38

Citi підвищив прогноз цін на золото

Компанія Citi Research підвищила короткостроковий та середньостроковий прогнози щодо золота на 2025 рік, посилаючись на торгові війни та геополітичні ризики при президенті США Дональді Трампі, а також на активні покупки центральними банками. Про це пише Reuters.

Компанія Citi Research підвищила короткостроковий та середньостроковий прогнози щодо золота на 2025 рік, посилаючись на торгові війни та геополітичні ризики при президенті США Дональді Трампі, а також на активні покупки центральними банками.
Фото: depositphotos

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Прогноз Citi

Банк підвищив свою 3-місячну цільову ціну до $3 000 за унцію з $2 800 та покращив прогноз на 2025 рік до $2 900 за унцію із $2 800.

«Бичий ринок золота, схоже, продовжиться при Трампі 2.0, оскільки торгові війни і геополітична напруженість зміцнюють тренд диверсифікації резервів або дедоларизації і підтримують попит на золото в офіційному секторі ринків, що розвиваються», — йдеться в записці Citi в четвер.

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Спотова ціна на золото досягла рекордного рівня $2 882 у середу. Сьогодні котирування торгуються в районі $2860.

Банк зазначив, що незважаючи на рекордний темп глобальної купівлі золотих резервів протягом останніх кількох років, «ми, як і раніше, очікуємо, що попит на золото в офіційному секторі залишиться високим на рівні вище 1 000 тонн на рік у 2025−2026 роках».

Глобальний попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю, зріс на 1% до рекордного рівня у 2024 році, як повідомила Всесвітня рада золота в середу, додавши, що центральні банки прискорили покупки у четвертому кварталі.

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Тим часом у своєму базовому сценарії Citi не очікує, що золото буде включено до будь-яких масових тарифів у другому кварталі 2025 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 лютого 2025, 17:23
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Везде дефицит бюджета. А значит печатать деньги будут все.
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