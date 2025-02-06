Citi підвищив прогноз цін на золото

Компанія Citi Research підвищила короткостроковий та середньостроковий прогнози щодо золота на 2025 рік, посилаючись на торгові війни та геополітичні ризики при президенті США Дональді Трампі, а також на активні покупки центральними банками. Про це пише Reuters.

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Прогноз Citi

Банк підвищив свою 3-місячну цільову ціну до $3 000 за унцію з $2 800 та покращив прогноз на 2025 рік до $2 900 за унцію із $2 800.

«Бичий ринок золота, схоже, продовжиться при Трампі 2.0, оскільки торгові війни і геополітична напруженість зміцнюють тренд диверсифікації резервів або дедоларизації і підтримують попит на золото в офіційному секторі ринків, що розвиваються», — йдеться в записці Citi в четвер.

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