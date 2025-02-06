Компанія Citi Research підвищила короткостроковий та середньостроковий прогнози щодо золота на 2025 рік, посилаючись на торгові війни та геополітичні ризики при президенті США Дональді Трампі, а також на активні покупки центральними банками. Про це пише Reuters.
Citi підвищив прогноз цін на золото
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Прогноз Citi
Банк підвищив свою 3-місячну цільову ціну до $3 000 за унцію з $2 800 та покращив прогноз на 2025 рік до $2 900 за унцію із $2 800.
«Бичий ринок золота, схоже, продовжиться при Трампі 2.0, оскільки торгові війни і геополітична напруженість зміцнюють тренд диверсифікації резервів або дедоларизації і підтримують попит на золото в офіційному секторі ринків, що розвиваються», — йдеться в записці Citi в четвер.
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Спотова ціна на золото досягла рекордного рівня $2 882 у середу. Сьогодні котирування торгуються в районі $2860.
Банк зазначив, що незважаючи на рекордний темп глобальної купівлі золотих резервів протягом останніх кількох років, «ми, як і раніше, очікуємо, що попит на золото в офіційному секторі залишиться високим на рівні вище 1 000 тонн на рік у 2025−2026 роках».
Глобальний попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю, зріс на 1% до рекордного рівня у 2024 році, як повідомила Всесвітня рада золота в середу, додавши, що центральні банки прискорили покупки у четвертому кварталі.
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Тим часом у своєму базовому сценарії Citi не очікує, що золото буде включено до будь-яких масових тарифів у другому кварталі 2025 року.
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