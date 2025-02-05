Золото в дефіциті: «золота лихоманка» в США впливає на Лондон

Стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні. Про це пише FT.

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За інформацією Financial Times, опублікованою 5 лютого, запаси золота на Нью-Йоркській біржі Comex з листопада місяця зросли на 88%, тоді як у Лондоні відчувається серйозна нестача цього дорогоцінного металу. Ця ситуація призвела до затримок у отриманні золота з Банку Англії, а річна процентна ставка на його короткострокову оренду злетіла до 10%, порівняно з попередніми 2−3%.

Посилений попит на золото пояснюється страхами щодо глобальної торгової війни, що вже призвело до значного зростання ціни на золото — з початку року вона піднялася більш ніж на 8%, досягнувши рекордного рівня в 2845 доларів за тройську унцію.

Експерти вважають, що політична та економічна нестабільність, пов'язана з політикою адміністрації Трампа, сприятиме збереженню високого попиту на золото. Попри нові рекордні ціни, очікується, що темпи зростання вартості золота цього року будуть дещо нижчими, ніж у 2024-му, коли вони підскочили на 26%.