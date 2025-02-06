Що буде з цінами на продукти найближчими місяцями. В Уряді дали прогноз

Передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю поки що немає. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.
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Що буде з цінами на продукти
За словами Висоцького, відбулась певна стабілізація цін у попередні два місяці. Наприклад, продукти, які восени різко подорожчали, зокрема яйця, наразі здешевшали. Не спостерігається також різкого подорожчання овочів для борщового набору.
Він пояснив, що на здорожчання восени вплинуло декілька факторів. Перш за все, це було пов'язано з посухою та зменшенням врожаю по багатьох позиціях торік.
Водночас зменшення врожаю відобразилось у цінах. Наразі цього впливу немає. Були також певні міжнародні зростання цін на молочні продукти, але зараз цей тренд не спостерігається, і споживачі поступово це відчують.
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«На сьогодні, з погляду аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну», — зазначив Висоцький.
За його словами, допомагає утримувати ціни на поточному рівні й імпорт товарів, адже можна покрити короткостроковий дефіцит, що дозволяє стабілізувати ситуацію.
Висоцький прогнозує, що залежно від об'ємів нового врожаю ціни на деякі товари можуть навіть знизитись.
«Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з погляду перспектив у ці наступні 4−5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів», — підсумував Висоцький.
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Коментарі - 2
Ясно, значить точно буде))) це чисто срсрський менталітет, коли після вибуху на Чорнобилі не попереджали людей, так і в нас шо залужний в програмі мосейчук «право на владу», що найпотужніший, розповідали, що війни не буде — але війна прийшла.
Теж саме казав потужний, що за два тижні все закінчить — не вийшло.
Пан Арестович казав вже мемне «2−3 тижні» — вийшло 2−3 роки.
Країна кривих дзеркал, якщо кажуть, що чогось не буде — значить точно буде :)
Собрал вождь индейцев племя и говорит:
— У меня для вас две новости — одна хорошая и одна плохая. С какой начать?
— Племя говорит: «Ну, давай, с плохой».
— Вождь:«Хорошо. Значит, плохая новость: Из прерий ушли все животные: бизоны, олени, антилопы. Будем теперь есть г*вно».
— Племя: «А хорошая?»
— Вождь: «Г*вна у нас много»
Сейчас качество овощей и фруктов в АТБ соответствует анекдоту.
Хоть поржем