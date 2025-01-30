Держборг України торік зріс на 14,3% у доларах та на 26,5% у гривнях

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2025, 14:25

Держборг України торік зріс на 14,3% у доларах та на 26,5% у гривнях

Сукупний державний борг України 2024 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $22,74 млрд, або 14,3%, до $166,06 млрд, у гривневому — на 1 трлн 461,3 млрд грн, або 26,5%, до 6 трлн 980,9 млрд грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Сукупний державний борг України 2024 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $22,74 млрд, або 14,3%, до $166,06 млрд, у гривневому — на 1 трлн 461,3 млрд грн, або 26,5%, до 6 трлн 980,9 млрд грн.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Прямий держборг збільшився у доларах на 16,5% — до $159,20 млрд, або до 6 трлн 692,4 млрд грн, і становив 95,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Сукупний зовнішній держборг України 2024 року збільшився на 18,1%, або на $18,38 млрд — до $114,88 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 16,7%, або на 276,0 млрд грн, до 1 трлн 863,1 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла за рік з 70,0% до 72,3%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець 2024 року зросла до 33,01%, в американських доларах — до 26,81%, у СПЗ — до 11,39%, у канадських доларах — до 2,83%, у англійських фунтах — до 0,11%, тоді як у гривні зменшилася до 25,33%, а в єні — до 0,51%.

Відомство також уточнило, що 65,01% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 11,39% прив'язано до ставки МВФ, 12,66% — до SOFR, 3,80% — до EURIBOR, 0,51% — до TORF та 0,10% - до SONIA.

Ставка ще за 2,08% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 4,17% — до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у межах емісійного фінансування бюджету 2022 року.

Нарешті, 0,27% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Читайте також: Держборг України сягнув 92% ВВП — Forbes

Нагадаємо

Мінфін раніше зазначав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року призвело до різкого зростання співвідношення державного боргу до ВВП — з 43,3% на кінець 2021 року до 79,4% на кінець 2023 року.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд, а 2023 року — на $33,9 млрд.

МВФ у рамках шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною у грудні минулого року поліпшив прогноз зростання держборгу завдяки більшому зростанню ВВП і меншому дефіциту: до 92,2% ВВП на кінець 2024 року і до 104,3% — на кінець 2025 року, тоді як у жовтні він оцінював його на рівні відповідно 95,6% ВВП і 106,6% ВВП.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
oll18
oll18
30 січня 2025, 15:55
#
И что?Спрос над предложением на МБ 100% .Но в это время курс просаживается .И кто это сделал ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами