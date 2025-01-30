Держборг України торік зріс на 14,3% у доларах та на 26,5% у гривнях

Сукупний державний борг України 2024 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $22,74 млрд, або 14,3%, до $166,06 млрд, у гривневому — на 1 трлн 461,3 млрд грн, або 26,5%, до 6 трлн 980,9 млрд грн. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

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Деталі

Прямий держборг збільшився у доларах на 16,5% — до $159,20 млрд, або до 6 трлн 692,4 млрд грн, і становив 95,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Сукупний зовнішній держборг України 2024 року збільшився на 18,1%, або на $18,38 млрд — до $114,88 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 16,7%, або на 276,0 млрд грн, до 1 трлн 863,1 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла за рік з 70,0% до 72,3%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець 2024 року зросла до 33,01%, в американських доларах — до 26,81%, у СПЗ — до 11,39%, у канадських доларах — до 2,83%, у англійських фунтах — до 0,11%, тоді як у гривні зменшилася до 25,33%, а в єні — до 0,51%.

Відомство також уточнило, що 65,01% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 11,39% прив'язано до ставки МВФ, 12,66% — до SOFR, 3,80% — до EURIBOR, 0,51% — до TORF та 0,10% - до SONIA.

Ставка ще за 2,08% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 4,17% — до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у межах емісійного фінансування бюджету 2022 року.

Нарешті, 0,27% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

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Нагадаємо

Мінфін раніше зазначав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року призвело до різкого зростання співвідношення державного боргу до ВВП — з 43,3% на кінець 2021 року до 79,4% на кінець 2023 року.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд, а 2023 року — на $33,9 млрд.

МВФ у рамках шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною у грудні минулого року поліпшив прогноз зростання держборгу завдяки більшому зростанню ВВП і меншому дефіциту: до 92,2% ВВП на кінець 2024 року і до 104,3% — на кінець 2025 року, тоді як у жовтні він оцінював його на рівні відповідно 95,6% ВВП і 106,6% ВВП.