Європа може сильно постраждати від торгової війни між США та Китаєм — ЄЦБ

Торгова війна адміністрації США з Китаєм може мати згубний вплив на 20 країн єврозони. Про це заявив член правління Європейського центрального банку (ЄЦБ) П'єро Чіполлоне, повідомляє Reuters.

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З червня ЄЦБ п'ять разів знижував вартість кредитів, а інвестори очікують ще щонайменше трьох знижень ставок цього року, щоб стимулювати економіку, яка намагається відновитися після двох років майже повної стагнації.

Минулого місяця інфляція зросла до 2,5%, але ЄЦБ очікує, що вона повернеться на рівень 2% цього літа, після чотирьох років перевищення цільового показника.

За словами Чіполлоне, найбільшою невизначеністю є торговельна політика США, яка може сильно вдарити по Європі ще до того, як будуть введені прямі торговельні бар'єри в ЄС.

«Що мене більше турбує, так це те, що президент Трамп почне повну торгову війну з Китаєм. Це серйозна загроза, оскільки Китай має 35% світових виробничих потужностей», — зазначив він.

Цього тижня США ввели мито в розмірі 10% на весь китайський імпорт, що викликало відповідні заходи з боку Пекіна.

Обмеження доступу до США змусило б Китай шукати інші ринки, і він міг би скинути продукти зі знижкою на Європу, стримуючи зростання та ціни, сказав Чіполлоне.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю — трьох найбільших торговельних партнерів країни.

Пізніше Канада й Мексика домовились про відстрочку на введення 25% мит США.