Україні до кінця року потрібно буде імпортувати не менше 1 мільярда кубометрів газу — Міненерго

Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м природнього газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець опалювального сезону з урахуванням обстрілів рф газової інфраструктури. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обсягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи, в тому числі й наслідки російських атак на газову інфраструктуру. Побачимо, але, думаю, точно не менше 1 млрд куб. м потрібно буде імпортувати до кінця року. Можливо, навіть більше», — сказав міністр.

За його словами, обстріли рф мають вплив на власний видобуток газу Україною.

«Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити», — запевнив Галущенко.

Він вказав, що, крім власних коштів, у Нафтогазу є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн євро.

Він також припустив отримання НАК грантових коштів на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

«Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ, як товар. Це теж буде вихід», — пояснив міністр.

Ціна

Щодо ціни газу він зазначив, що компанія купує його за ціною, яка є на ринку.

«І ці всі історії, що треба було раніше купувати, уже не актуальні. В 90-ті роки взагалі дешево було. То, може, тоді потрібно було купувати?» — сказав Галущенко.

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Він також зазначив, що Україна не отримувала від ЄС якихось пропозицій у питанні транзиту російського газу через її територію.

«Ні, не було (пропозицій від ЄС щодо транзиту, — ред.). Словаччина отримує азербайджанський газ, зараз це 400 млн куб. м в місяць, але, думаю, що у разі потреби Азербайджан зможе збільшити ці обсяги», — пояснив глава Міненерго.