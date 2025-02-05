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5 лютого 2025, 9:41

Майже у 2 рази дорожче, ніж влітку: «Нафтогаз» терміново закупив 150 млн куб м газу

Група «Нафтогаз» терміново закупила на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тис. грн/тис. куб м (без ПДВ). Про це повідомив ексглава «Оператора ГТС» Сергій Макогон фейсбуці.

Група «Нафтогаз» терміново закупила на лютий приблизно 150 млн куб.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Нафтогаз, який запевняв, що пройде зиму без імпорту, терміново закупив приблизно 150 млн м3 газу в ЄС на лютий. Це позитивна новина, бо без імпорту значно зростають ризики стабільного проходження зими. А негативна новина в тому, що ціна, за якою купував Нафтогаз у іноземних трейдерів, склала приблизно 28000 грн/тис. м3 без ПДВ», — написав він.

Макогон зазначив, що ціна купівлі газу майже у 2 рази дорожче, ніж влітку.

Підсумки першої половини зими

Як пише ExPro, не дивлячись на менші запаси природного газу в українських сховищах на початок опалювального сезону, за підсумками першої половини зими (до 15 січня) жодних проблем з постачанням природного газу чи нестачі газу зафіксовано не було.

Станом на 15 січня в українських ПСГ зберігалося 8,97 млрд куб м природного газу. Сховища заповнені на 29%. Запаси в сховищах все ще нижчі, ніж у минулі роки, однак у січні відставання поступово скорочується. Це в першу чергу пов’язано з більш теплою зимою цього року, що дозволяє використовувати менше природного газу.

Більшість днів першої половини січня обсяги відбору газу залишалися нижче 50 млн куб м на добу, лише 14 січня обсяги відбору досягли 56 млн куб м.

За перші 15 днів січня з українських ПСГ було відібрано майже 730 млн куб м природного газу, а середньодобовий відбір склав 48,5 млн куб м. Водночас, у першій половині січня 2024 р. зі сховищ було відібрано понад 1,21 млрд куб м, у 2,4 рази більше, ніж цього року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 10:02
#
Какая классная и позитивная новость))) Ну правильно, бабок куча, чё экономить…)
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