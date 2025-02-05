Прибуток Toyota впав майже на 30% у 4 кварталі

У середу японська Toyota повідомила про друге поспіль падіння квартального прибутку та оголосила про створення в Китаї нової компанії з виробництва електромобілів, щоб наздогнати автовиробників, орієнтованих на випуск EV. Про це пише CNBC.

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Падіння прибутку

Виторг: 12,39 трлн єн проти 12,1 трлн єн.

Операційний прибуток: 1,22 трлн єн проти 1,39 трлн єн.

Найбільший у світі автовиробник за обсягом продажів зафіксував майже 28% зниження операційного прибутку в річному обчисленні в четвертому кварталі.

Ці результати ознаменували друге поспіль скорочення операційного прибутку у річному обчисленні після падіння на 20% у третьому кварталі.

Чистий прибуток при цьому виріс до 2,19 трлн ієн з 1,36 трлн ієн роком раніше.

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При цьому компанія зберегла прогноз дивідендів на весь рік на рівні 90 єн, тоді як рік тому дивіденди становили 75 єн.

Toyota заявила, що створить компанію для розробки та виробництва електромобілів Lexus та акумуляторів у Шанхаї. Очікується, що нова компанія розпочне виробництво у 2027 році.

Нагадаємо

Раніше Toyota повідомила, що її група продала 5,16 млн автомобілів по всьому світу в першій половині 2024 року, обігнавши німецького конкурента Volkswagen AG і зберігаючи перше місце у світовому продажу п'ятий рік поспіль.

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