Toyota повідомила про перше за два роки падіння прибутку через проблеми з виробництвом

Toyota Motor у середу повідомила про перше за два роки зниження квартального прибутку через зменшення продажу та проблеми з виробництвом на двох ключових ринках — у Японії та США, що сповільнило нещодавнє рекордне зростання японського автовиробника. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Toyota, як провідний автовиробник у світі, до цього року показувала рекордний прибуток, оскільки орієнтація на гібридні моделі дозволила компанії отримати вигоду зі зростаючого інтересу споживачів до більш доступних автомобілів порівняно з дорожчими електромобілями на тлі інфляції, що зростає.

Проте проблеми з якістю у підрозділу вантажних автомобілів та автобусів Hino Motors, жорстка конкуренція з китайськими брендами на найбільшому автомобільному ринку світу та вже вирішене призупинення виробництва двох моделей у США почали уповільнювати динаміку продажів в останні місяці.

Toyota пообіцяла скоротити стимули та покращити виробництво у другій половині фінансового року, що закінчується у березні 2025 року, продовжуючи перегляд питань сертифікації та якості.

«Наш завод в Індіані, США, який частково припиняв роботу, відновив операції минулого місяця, і в другій половині цього фінансового року ми очікуємо повернути щорічний темп глобального виробництва на рівні 10 млн одиниць», — заявив фінансовий директор Toyota Еіті Міязакі.

У зв'язку з ослабленням виробництва в першій половині року, Toyota переглянула у бік зменшення цільового показника з виробництва автомобілів на поточний фінансовий рік на 1% до 10,85 млн одиниць, що на 240 000 менше, ніж у попередньому році.

Операційний прибуток Toyota за три місяці, що закінчилися у вересні, склав 1,16 трлн єн ($7,55 млрд), що на 20% менше у порівнянні з 1,44 трлн єн роком раніше і майже відповідає середній оцінці прибутку в 1,2 трильйона єн, за даними дев'яти аналітиків, опитаних LSEG.

Компанія зберегла прогноз прибутку на поточний рік на рівні 4,3 трлн єн.

Конкуренція з китайськими брендами

Операційний прибуток у Північній Америці, який включає ринок США, постраждав від погіршення обсягу продажів і вищих витрат на робочу силу, тоді як прибуток у Японії, найприбутковішому ринку компанії, впав на 28% через зниження продажів автомобілів.

Операційний дохід у Китаї впав протягом першої половини фінансового року головним чином через вищі витрати на маркетинг, оскільки компанія прагне подолати жорстку цінову конкуренцію з китайськими брендами.

У липні-вересні на гібриди припадало більше двох п’ятих від загального обсягу продажів автомобілів марки Toyota та Lexus у світі порівняно з третиною за той же період минулого року.

Нагадаємо

Раніше Toyota повідомила, що її група продала 5,16 млн автомобілів по всьому світу в першій половині 2024 року, обігнавши німецького конкурента Volkswagen AG і зберігаючи перше місце у світових продажах п'ятий рік поспіль.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями