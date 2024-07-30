Toyota п’ятий рік поспіль утримує лідерство у світових продажах авто

Toyota Motor Corp. повідомила, що її група продала 5,16 млн автомобілів по всьому світу в першій половині 2024 року, обігнавши німецького конкурента Volkswagen AG і зберігаючи перше місце у світових продажах п'ятий рік поспіль. Про це повідомляє Kyodo.

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Але глобальні продажі групи за січень-червень, включаючи продажі підрозділу з виробництва невеликих автомобілів Daihatsu Motor Co. і дочірньої компанії Hino Motors Ltd., що займається виробництвом вантажівок, впали на 4,7% порівняно з роком раніше через зупинки виробництва внаслідок серії скандалів щодо якості та мляві продажі в Китаї.

За даними німецької компанії, Volkswagen продав 4,35 млн автомобілів за той самий період, порівняно з 4,37 мільйона роком раніше.

Глобальне виробництво Toyota Group впало на 9,8% до 5,07 млн авто за перші шість місяців, повідомляє автовиробник.

Продажі групи в Японії впали на 32% до 823 595 автомобілів, оскільки Daihatsu тимчасово призупинила виробництво після того, як виявилося, що дані тестів безпеки були сфальсифіковані.

Daihatsu відновила роботу на всіх своїх вітчизняних складальних підприємствах на початку травня після зупинки заводів у грудні.

Toyota також зупинила частину виробництва в Японії протягом півріччя, визнавши, що проводила випробування автомобілів у спосіб, не визначений урядом. Нещодавнє відкликання популярного гібридного автомобіля Prius також вплинуло на продажі.

Зростання продажів за кордоном

Продажі за кордоном зросли на 3,1% до 4,34 млн автомобілів завдяки високому попиту в Північній Америці та Європі, повідомляє Toyota.

Проте Toyota бореться за продажі в Китаї: продажі Toyota і люксових марок Lexus в країні впали на 10,8%. Цінова конкуренція посилюється, місцеві автовиробники розширюють асортимент доступних електромобілів.

У першому півріччі Toyota і Lexus продали разом 4,89 млн автомобілів у світі, а Daihatsu і Hino продали 210 910 і 59 273, відповідно.