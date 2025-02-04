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4 лютого 2025, 16:10

Бізнес зберіг минулорічний рівень оцінок ділової активності в січні — НБУ

Бізнес у січні зберіг оцінки своєї ділової активності на рівні минулого року через сезонні фактори, складну безпекову ситуацію та зростання виробничих витрат. Про це повідомляє Нацбанк за результатами опитування керівників підприємств у січні 2025 року.

Бізнес у січні зберіг оцінки своєї ділової активності на рівні минулого року через сезонні фактори, складну безпекову ситуацію та зростання виробничих витрат.
Фото: depositphotos

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Як змінився індекс

«Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року становив 41.0, що відповідає рівню січня 2024 року. Традиційно в січні бізнес послаблює свої оцінки поточної ділової активності порівняно з іншими місяцями, що пов’язано з сезонними факторами», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що динаміку ІОДА стримували складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах і робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні й девальваційні процеси.

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Водночас драйверами позитивного впливу були стійкий споживчий попит та значні обсяги надходження міжнародної фінансової допомоги.

Підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї діяльності через руйнування виробничих потужностей та брак інвестицій: секторальний індекс у січні становив 42,0 (у січні 2024 року — 43,7).

Торговельні компанії покращили свої оцінки до 40,0 (38,9 у січні 2024 року). Підприємства сфери послуг також підвищили показник до 41,1 (40,4 у січні 2024 року).

Підприємства будівництва втретє поспіль надали найстриманіші оцінки через сезонність робіт та дефіцит кадрів — секторальний індекс у січні становив лише 37,2, хоча це краще за минулорічні 31,9.

Методика опитування

Опитування проводилося з 6 до 23 січня 2025 року, в ньому взяли участь 519 підприємств. Серед опитаних 43,7% — компанії промисловості, 26,6% — сфери послуг, 24,5% — торгівлі, 5,2% — будівництва; 29,7% респондентів — великі підприємства, 28,3% — середні, 42,0% — малі.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
4 лютого 2025, 16:55
#
Міжнародна допомога не для бізнесу, а для зе-влади…
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