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4 лютого 2025, 14:14

Британія сподівається уникнути мит Трампа завдяки збільшенню закупівлі газу та зброї у США

Велика Британія сподівається втриматися від глобальної торгової війни Дональда Трампа. Лондон сподівається, що одним із ключових аргументів у перемовинах стане імпорт американського зрідженого природного газу та збільшення закупівлі зброї у США. Про це повідомляє Politico.

Велика Британія сподівається втриматися від глобальної торгової війни Дональда Трампа.
Фото: pixabay.com

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Трамп заявив, що з Британією можна «укласти угоду», яка дозволить країні уникнути запровадження жорстких тарифів на її експорт до США. Серед варіантів, які розглядає британський уряд, — збільшення імпорту американського скрапленого природного газу (LNG). Це рішення також могло б компенсувати скорочення видобутку газу у Північному морі.

«Нам доведеться звідкись брати газ, якщо ми будемо видобувати менше в Північному морі. США є логічним вибором. Єдині інші варіанти — це Катар чи росія, але ми не збираємося у них купляти газ», — заявив колишній міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенг.

Експерти вважають, що така стратегія могла б сподобатися президенту США, який неодноразово закликав ЄС купувати більше американських енергоресурсів. Крім того, нова адміністрація США вже почала скасовувати мораторій на видання дозволів для LNG-проєктів, запроваджений за президентства Джо Байдена.

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Незадоволення енергетичного сектору

Втім, можливе збільшення імпорту американського газу вже викликає невдоволення серед представників британського енергетичного сектору.

Видобувні компанії, які працюють у Північному морі, критикують жорстку податкову політику уряду та його курс на скорочення ліцензій для нових проєктів із видобутку викопного палива.

Крім того, імпорт скрапленого природного газу зі США має більший вуглецевий слід, ніж видобуток газу у Великій Британії, через транспортування та процес регазифікації. Це може загострити конфлікт між прихильниками економічного зростання та екологічними активістами.

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Збільшення закупівель американської зброї

Британія також розглядає можливість збільшення закупівель американської зброї. Один із варіантів — додаткові замовлення винищувачів F-35. Наразі країна придбала 48 таких літаків, хоча спочатку обіцяла купити 138. Повернення Трампа до Білого дому може вплинути на ці плани.

Експерти також застерігають, що Трамп може вимагати від Лондона закуповувати більше американських сільськогосподарських товарів, зокрема м’яса та птиці.

Це питання вже було каменем спотикання у попередніх торгівельних перемовинах, адже британський уряд не погоджується на зміну стандартів безпеки харчових продуктів для імпорту американської продукції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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