Скільки коштує сільгоспземля у ЄС

У 2023 році середня вартість одного гектара ріллі в Європейському Союзі становила 11 791 євро , а середня річна орендна плата за гектар ріллі або постійних пасовищ становила 173 євро. Про це пише «Ліга» з посиланням на Євростат.

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Вартість землі

Ціни на ріллю суттєво відрізняються залежно від країни та регіону.

Серед 22 країн ЄС, за якими є актуальні дані, найвищу середню вартість 1 гектара ріллі зафіксовано на Мальті — 283 039 євро.

У Відні (Австрія) гектар коштує 189 000 євро, у регіоні Флеволанд (Нідерланди) — 178 093 євро, а на Канарських островах (Іспанія) — 148 247 євро.

Далі за вартістю йдуть землі у Нідерландах (91 154 євро) та в Люксембурзі (42 540 євро).

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Середні ціни на сільськогосподарську землю були зафіксовані у Хорватії (4491 євро за гектар), Латвії (4591 євро) та Словаччині (5189 євро).

Найдешевша сільськогосподарська земля у Швеції — в регіонах Övre Norrland (1951 євро за гектар) і Mellersta Norrland (2378 євро), а також у французькому регіоні Франш-Конте (2580 євро).

Оренда землі

За даними з 21 країни ЄС, найвищі середні орендні ставки за гектар ріллі або постійних пасовищ у 2023 році були в Нідерландах — 914 євро. Найдешевше орендувати землю можна було в Словаччині — 67 євро за гектар.

А от серед регіонів ЄС оренда гектара сільськогосподарської землі була найдорожчою у Флеволанді (Нідерланди) — 1787 євро.

На другому місці — Канарські острови (Іспанія) з 1164 євро за гектар, а на третьому — Норд-Брабант у Нідерландах (1111 євро). Натомість найдешевшу оренду землі зафіксовано у шведських регіонах Övre Norrland та Mellersta Norrland (24 євро за гектар у 2022 році), а також у регіонах Stredné Slovensko (40 євро) та Východné Slovensko (43 євро) у Словаччині.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», минулого року в Україні кількість угод із продажу сільськогосподарських земельних ділянок виявилась більшою, ніж за три попередні роки разом.

Середня вартість за 1 га досягла 46 683 грн. У розрізі регіонів найвищі ціни на земельні ділянки с/г призначення в Івано-Франківській − 90 328 грн, Львівській − 71 896 грн, Полтавській − 66 315 грн, Тернопільській − 64 055 грн, та Київській обл. − 60 141 грн.

Найнижчі — на територіях, охоплених бойовими діями, а також у прифронтових областях: Запорізькій − 33 421 грн, Миколаївській − 34 073 грн, Сумській − 34 933 грн, Херсонській − 35 884 грн та Донецькій — майже 36 тис. грн.