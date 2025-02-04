Світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році очолила Tesla Model Y. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на focus2move.
Tesla Model Y очолила світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів у 2024 році
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У трійку лідерів також потрапили Toyota RAV4 та Honda CR-V.
Топ-10 кросоверів 2024 року
- Tesla Model Y — 1,09 млн продажів (-1,2%);
- Toyota RAV4 — 1,02 млн од. (+10,7%);
- Honda CR-V — 738315 од. (+4,2%);
- Hyundai Tucson — 609122 од. (-2,8%);
- BYD Song — 574351 од. (+45,3%);
- Volkswagen Tiguan — 543037 од. (+10,5%);
- Kia Sportage — 537947 од. (+5,3%);
- Honda HR-V — 382839 (+8,8%);
- Mercedes GLC — 358320 (+26,6%);
- Mazda CX-5 — 338187 од. (-3,6%).
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», минулого року кількість реєстрацій Tesla у країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина спаду припала на Німеччину. Виробник електромобілів зазнає труднощів у країні через застарілий модельний ряд, зростаючу конкуренцію та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.
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