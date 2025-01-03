Річний обсяг продаж Tesla впав вперше за більш ніж десятиліття

Компанія Tesla торік продала 1,79 млн електромобілів — це менше показника 2023 року, а також нижче за прогноз аналітиків. Річний обсяг продажу впав уперше за більш ніж десятиліття, попри позитивну динаміку в кінці року. Про це пише Bloomberg.

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«Ці результати є витверезливим нагадуванням про реальні виклики для виробників електромобілів, навіть попри те, що ажіотаж навколо безпілотних автомобілів і близькість Маска до Трампа призвели до стрімкого зростання акцій Tesla в останні місяці.

Млявий споживчий попит тисне на продажі електромобілів, і ця проблема може загостритися через прагнення Трампа обмежити стимули для електрокарів", — зазначає агентство.

Акції Tesla впали після цих результатів, знизившись на 5,8%. У 2024 році акції компанії зросли на 63%.

За квартал, що закінчився 31 грудня, компанія поставила 495 570 автомобілів, не дотягнувши до 512 277, які прогнозували аналітики. Щоб досягти своєї мети «незначного» зростання за весь рік, компанії потрібно було продати майже 515 000 автомобілів у 4 кварталі.