Продажі Tesla не виправдають очікувань Маска через зміни в політиці США — FT

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, може розчаруватися через прогнози аналітиків щодо зростання продажів компанії у 2025 році. За даними FactSet, Tesla продасть близько 2,07 мільйона автомобілів, що лише на 16% більше, ніж у 2024 році. Цей показник значно нижчий за оптимістичні прогнози Маска, який у жовтні минулого року очікував зростання на 20−30%. Про це пише Financial Times.

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Основною причиною такого сценарію є зміни в кліматичній політиці США. Адміністрація Дональда Трампа планує переглянути програми підтримки електромобілів, запроваджені за часів президента Байдена. Це може негативно вплинути на попит на продукцію Tesla, яка значною мірою залежить від державних субсидій.

Зокрема, аналітик Barclays Ден Леві зазначає, що близько 65% продажів Tesla в США припадає на податкову пільгу в розмірі $7 500 для покупців електромобілів. Якщо ця пільга буде скасована, компанія може втратити значну частину своїх клієнтів.

Цікаво, що, попри потенційні ризики для Tesla, Маск підтримує тісні стосунки з Трампом. Напередодні інавгурації нового президента мільярдера навіть жартома назвали «першим приятелем» Трампа. Однак це не гарантує пільгового ставлення до його компанії.

У своєму останньому указі Трамп заявив, що його адміністрація розгляне питання «несправедливих субсидій та штучних перекосів ринку, нав’язаних урядом». Це може означати серйозні зміни для Tesla та інших виробників електромобілів.

У середу Tesla оприлюднить фінансові результати за четвертий квартал, що дозволить краще зрозуміти, як компанія готується до нових викликів.