Китай готує пропозицію для Трампа, щоб уникнути нових мит

Китай розробляє план, спрямований на запобігання подальшому підвищенню тарифів і технологічних обмежень з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Основні елементи пропозиції

Пекін планує запропонувати відновити торгівельну угоду, відому як «Перша фаза», яку Китай підписав зі США на початку 2020 року, але не повністю виконав. Ця угода передбачала збільшення китайських закупівель американських товарів та послуг.

Крім того, Китай розглядає можливість збільшення інвестицій у США та зобов’язання щодо скорочення постачання фентанілу, синтетичного опіоїду, який є однією з головних проблем для американської адміністрації.

Реакція на поточні тарифи

Пекін сприйняв 10%-ві мита, запроваджені Трампом, як спосіб тиску, але зазначив, що це не є «максимальним тиском», оскільки президент США погрожував підвищити тарифи до 60%.