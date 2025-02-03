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3 лютого 2025, 14:22

Китай готує пропозицію для Трампа, щоб уникнути нових мит

Китай розробляє план, спрямований на запобігання подальшому підвищенню тарифів і технологічних обмежень з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китай розробляє план, спрямований на запобігання подальшому підвищенню тарифів і технологічних обмежень з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.
Фото Pixabay

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Основні елементи пропозиції

Пекін планує запропонувати відновити торгівельну угоду, відому як «Перша фаза», яку Китай підписав зі США на початку 2020 року, але не повністю виконав. Ця угода передбачала збільшення китайських закупівель американських товарів та послуг.

Крім того, Китай розглядає можливість збільшення інвестицій у США та зобов’язання щодо скорочення постачання фентанілу, синтетичного опіоїду, який є однією з головних проблем для американської адміністрації.

Реакція на поточні тарифи

Пекін сприйняв 10%-ві мита, запроваджені Трампом, як спосіб тиску, але зазначив, що це не є «максимальним тиском», оскільки президент США погрожував підвищити тарифи до 60%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
3 лютого 2025, 14:37
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Домовляться на взаємно вигідних, для Трампа, умов…
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0
bonv
bonv
3 лютого 2025, 14:39
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Після погроз президента США Дональда Трампа повернути Панамський канал і візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».
Як пише The Washington Post, Муліно назвав свої переговори з Рубіо «шанобливими» і «позитивними». Водночас він заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року з китайською ініціативою «Пояс і шлях», коли термін її дії закінчиться.
Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.
Водночас поки невідомо, чи погодиться Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії як із задоволенням своїх вимог, пише WP.
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0
bonv
bonv
3 лютого 2025, 14:40
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Держсекретар США заявив, що присутність Китаю в зоні каналу може порушити договір, на підставі якого США передали водний шлях Панамі 1999 року.
«Держсекретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що такий статус-кво неприйнятний і що якщо не відбудеться негайних змін, то Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за договором», — ідеться в резюме зустрічі.
Дональд Трамп також знову повторив обіцянку «повернути» Панамський канал.
«Китай управляє Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі по дурості, але вони порушили угоду, і ми збираємося повернути його, або станеться щось дуже потужне», — заявив Трамп.
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