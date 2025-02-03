Австрійський Raiffeisen заробляє на фірмах військової машини кремля — Bloomberg

Російська «дочка» Raiffeisen отримала понад 62 мільйони рублів ($620 000) у вигляді винагороди за свої послуги від однієї російської хімічної компанії минулого року, свідчать банківські виписки та інші документи. Згідно із заявами, ця фірма постачала підсанкційній компанії товар, необхідний для виробництва військових систем. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Представники європейського уряду, знайомі з документами, кажуть, що «майже напевно» банк має інших клієнтів, які постачають російську оборонну промисловість після того, як путін перевів свою економіку на військові рейки. Серйозна реорганізація російської економіки після вторгнення в Україну затягнула велику кількість цивільних компаній у військові ланцюги поставок.

Сплеск прибутків

Відповідаючи на запитання Bloomberg, прессекретар сказав, що банк дотримується всіх відповідних санкцій щодо російських організацій, особливо тих, які введені Європейським Союзом, США та Великою Британією.

«RBI запровадив системи моніторингу та скринінгу, інструменти та процедури, щоб гарантувати, що всі трансакції та бізнес-діяльність належним чином контролюються відповідно до чинного законодавства про санкції», — сказав прессекретар електронною поштою.

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Оскільки минулого року ракетні підрозділи путіна були націлені на українське цивільне населення та критичну інфраструктуру, за перші три квартали Raiffeisen отримав понад 1 мільярд євро ($1 мільярд) прибутку після сплати податків від свого російського підрозділу. Це становило майже 50% прибутку, отриманого групою в цілому, і більш ніж удвічі більше, ніж підрозділ заробив за два повних роки до вторгнення.

Гроші від Unichim

Банківські виписки від російського хімічного виробника Unichim, який не потрапив під санкції, показують, що минулого року він сплатив комісійні Raiffeisen, а також витрати на переказ, комісію за обслуговування рахунку та комісії, пов’язані з валютними операціями.

Заяви також показують, що Unichim постачав кислоти російській фірмі Rawenstvo, яка потрапила під санкції, в тому числі для російського урядового проєкту, який, за словами європейських урядовців, передбачає розробку та модернізацію платформ і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та бомб.

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Rawenstvo розробляє та виробляє навігаційні радіолокаційні системи, згідно з даними казначейства США. Підприємство є підрозділом також підсанкційного державного концерну «Граніт-Електрон», який виробляє ключові елементи ракетних систем, зокрема системи автоматичного керування та системи радіоелектронної боротьби для ВМФ росії.

Деякі з документів, перевірених Bloomberg, показують, що серед трансакцій Unichim отримав платіж у розмірі 16 642,36 рублів (166 млн доларів) від Rawenstvo 15 березня 2024 року, а 26 лютого ще один платіж у розмірі 27 840 рублів за сполуки. Кислоти та інші хімічні речовини можуть використовуватися в системах ракетного палива.