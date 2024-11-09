ЄЦБ підготує Raiffeisen та UniCredit до повного виходу з рф

ЄЦБ наполягає на тому, щоб Raiffeisen та UniCredit зарезервували додатковий капітал як буфер проти потенційних ризиків, пов'язаних з їхнім бізнесом у росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

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Джерела також повідомили, що регулятор може скоригувати індивідуальні вимоги до капіталу банків. Ці вимоги регулятор оновлює щорічно і вони спрямовані на боротьбу з особливими ризиками. Розмір потенційного коригування капіталу банків агентству не вдалося з'ясувати.

За даними агентства, ЄЦБ вимагає від Raiffeisen сформувати додаткову «подушку безпеки» — резерв для покриття ризиків щодо комерційної нерухомості, до яких банк, за словами джерела, схильний.

За словами одного з джерел, вимога ЄЦБ про створення резервів у разі можливих збитків також підготує банки до потенційної необхідності повністю списати свої російські операції.

ЄЦБ прагне знизити ризики щодо обох банків, з якими вони стикаються або можуть зіткнутися в країні, де вони фактично позбавлені ефективного контролю за власною діяльністю, повідомило джерело. До фактичного блокування продажу в жовтні додалися нові вимоги: угоди вартістю понад $515 млн з жовтня мають отримати схвалення путіна.

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Raiffeisen Bank International та UniCredit залишилися єдиними великими іноземними банками у росії. Вони можуть обробляти транскордонні платежі, на відміну від абсолютної більшості росбанків.

ЄЦБ раніше зобов'язав обидва банки скоротити обсяги платежів у росії, включно з міжнародними платежами, інакше їм загрожують штрафні санкції.

За даними джерел Reuters, Raiffeisen працює над виконанням вимог ЄЦБ та скороченням своїх зв'язків із москвою, у тому числі за рахунок скорочення обробки платежів у євро. UniCredit же подав до суду на ЄЦБ, на його думку, такі вимоги суперечать законам. Водночас, банк скоротив виплати, кредити та депозити у росії у третьому кварталі.

У травні Вашингтон пригрозив позбавити австрійський банк доступу до долара через можливий продаж одному з російських олігархів, Олегу Дерипасці.