Чистий прибуток Raiffeisen Bank International у росії за III квартал зріс на 7,9%

Чистий прибуток російського бізнесу Raiffeisen Bank International (RBI) у третьому кварталі склав 409 млн євро , що на 7,9% більше, ніж кварталом раніше і на 20,6% більше за аналогічний період минулого року. Це випливає із звітності міжнародної фінансової групи, опублікованої на її сайті.

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Доходи банку

Чисті процентні доходи у третьому кварталі досягли 411 млн євро (+8,9% квартал до кварталу; +12,4% рік до року), а чисті комісійні доходи — скоротилися на 12,2% до 193 млн євро (-35,7%). Операційні доходи від російського бізнесу RBI у липні-жовтні збільшилися порівняно з попереднім кварталом на 5,2%, склавши 629 млн євро, але скоротилися рік до року (-13,5%).

У звіті окремо сказано, що публікація прогнозу щодо прибутку та збитків групи на 2024 рік, що включає росію та білорусь, «зупинено у зв'язку з прискореним скороченням бізнесу в росії».

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