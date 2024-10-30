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30 жовтня 2024, 13:49

Чистий прибуток Raiffeisen Bank International у росії за III квартал зріс на 7,9%

Чистий прибуток російського бізнесу Raiffeisen Bank International (RBI) у третьому кварталі склав 409 млн євро, що на 7,9% більше, ніж кварталом раніше і на 20,6% більше за аналогічний період минулого року. Це випливає із звітності міжнародної фінансової групи, опублікованої на її сайті.

Чистий прибуток російського бізнесу Raiffeisen Bank International (RBI) у третьому кварталі склав 409 млн євро, що на 7,9% більше, ніж кварталом раніше і на 20,6% більше за аналогічний період минулого року.

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Доходи банку

Чисті процентні доходи у третьому кварталі досягли 411 млн євро (+8,9% квартал до кварталу; +12,4% рік до року), а чисті комісійні доходи — скоротилися на 12,2% до 193 млн євро (-35,7%). Операційні доходи від російського бізнесу RBI у липні-жовтні збільшилися порівняно з попереднім кварталом на 5,2%, склавши 629 млн євро, але скоротилися рік до року (-13,5%).

У звіті окремо сказано, що публікація прогнозу щодо прибутку та збитків групи на 2024 рік, що включає росію та білорусь, «зупинено у зв'язку з прискореним скороченням бізнесу в росії».

Читайте: Raiffeisen продав білоруський бізнес компанії з ОАЕ

У третьому кварталі, згідно з звітністю, активи Райффайзенбанку скоротилися, порівняно з другим кварталом 2024 року, на 18,7% — з 22,4 млрд євро до 18,2 млрд євро (-18,2%). Кредитний портфель скоротився на 23,3%, до 4,5 млрд євро (і на 28,9%). Кошти клієнтів на кінець вересня становили майже 11 млрд євро (-24,6%; — 30,7%).

Нагадаємо

На початку червня Райффайзенбанк повідомив, що змушений був знизити темпи кредитування в росії, щоб група змогла виконати розпорядження ЄЦБ про скорочення кредитного портфеля в росії на 65% до 2026 року.

У жовтневому звіті підрозділу S&P говорилося, що RBI намагався продати 60-відсоткову частку у своєму російському підрозділі, але російський суд за позовом компанії «Расперія», раніше пов'язаною з Олегом Дерипаскою, наклав заборону на передачу акцій дочірнього банку, фактично заблокувавши потенційний продаж.

Читайте: Росія блокує вихід з країни Raiffeisen і UniCredit — Bloomberg

У вересні агентство S&P заявило, що після рішення суду для RBI залишаються підвищеними репутаційні, санкційні та регуляторні ризики, але зазначило, що очікує, що австрійський банк зрештою вийде зі свого російського бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2024, 14:05
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Ну и Слава Богу! А тоя уже стал за «рйф» переживать…Как он там в рашке…
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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
30 жовтня 2024, 14:10
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Оце квадратний бізнес. Живе, росте і розвивається не дивлячись ні на що :)
Талеб може бути в захваті від такої адаптивності та антикрихкості :)
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