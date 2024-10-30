Чистий прибуток російського бізнесу Raiffeisen Bank International (RBI) у третьому кварталі склав 409 млн євро, що на 7,9% більше, ніж кварталом раніше і на 20,6% більше за аналогічний період минулого року. Це випливає із звітності міжнародної фінансової групи, опублікованої на її сайті.
Чистий прибуток Raiffeisen Bank International у росії за III квартал зріс на 7,9%
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Доходи банку
Чисті процентні доходи у третьому кварталі досягли 411 млн євро (+8,9% квартал до кварталу; +12,4% рік до року), а чисті комісійні доходи — скоротилися на 12,2% до 193 млн євро (-35,7%). Операційні доходи від російського бізнесу RBI у липні-жовтні збільшилися порівняно з попереднім кварталом на 5,2%, склавши 629 млн євро, але скоротилися рік до року (-13,5%).
У звіті окремо сказано, що публікація прогнозу щодо прибутку та збитків групи на 2024 рік, що включає росію та білорусь, «зупинено у зв'язку з прискореним скороченням бізнесу в росії».
Читайте: Raiffeisen продав білоруський бізнес компанії з ОАЕ
У третьому кварталі, згідно з звітністю, активи Райффайзенбанку скоротилися, порівняно з другим кварталом 2024 року, на 18,7% — з 22,4 млрд євро до 18,2 млрд євро (-18,2%). Кредитний портфель скоротився на 23,3%, до 4,5 млрд євро (і на 28,9%). Кошти клієнтів на кінець вересня становили майже 11 млрд євро (-24,6%; — 30,7%).
Нагадаємо
На початку червня Райффайзенбанк повідомив, що змушений був знизити темпи кредитування в росії, щоб група змогла виконати розпорядження ЄЦБ про скорочення кредитного портфеля в росії на 65% до 2026 року.
У жовтневому звіті підрозділу S&P говорилося, що RBI намагався продати 60-відсоткову частку у своєму російському підрозділі, але російський суд за позовом компанії «Расперія», раніше пов'язаною з Олегом Дерипаскою, наклав заборону на передачу акцій дочірнього банку, фактично заблокувавши потенційний продаж.
Читайте: Росія блокує вихід з країни Raiffeisen і UniCredit — Bloomberg
У вересні агентство S&P заявило, що після рішення суду для RBI залишаються підвищеними репутаційні, санкційні та регуляторні ризики, але зазначило, що очікує, що австрійський банк зрештою вийде зі свого російського бізнесу.
Коментарі - 2
Талеб може бути в захваті від такої адаптивності та антикрихкості :)