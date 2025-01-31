Декларування доходів: хто і в які терміни має подати декларацію

В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Граничні терміни подання декларації

До 1 травня року декларацію подають:

громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо). Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені закордоном — можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня;

ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня року декларацію подають:

фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

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Окремі строки подання декларацій діють для таких категорій:

ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Останнім базовим звітним періодом є період від дня, що настає після завершення попереднього звітного періоду, до кінця місяця, в якому підприємницьку діяльність припинено;

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

Податківці зазначили, якщо останній день подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то згідно з податковим законодавством, строк переноситься на перший робочий день.