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16 січня 2025, 18:37

Британія та Швейцарія виділяють Україні $500 тисяч на розмінування

Велика Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на пілотний проєкт з пріоритезації в гуманітарному розмінуванні України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Велика Британія та Швейцарія виділяють $500 тисяч на пілотний проєкт з пріоритезації в гуманітарному розмінуванні України.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що кошти надаються у межах підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Міністерством закордонних справ Великої Британії, Фондом Східна Європа та Центром гуманітарного розмінування.

Так, виділені кошти спрямують на реалізацію пілотного проєкту з пріоритезації територій для гуманітарного розмінування в Харківській області, який розпочався 6 січня та триватиме до кінця березня 2025 року. Центр гуманітарного розмінування керуватиме проєктом та координуватиме залучені сторони.

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Зокрема, проєкт має на меті покращити процеси гуманітарного розмінування завдяки автоматизації аналізу даних і оптимізації ресурсів. Методологія пріоритезації базуватиметься на алгоритмі, що враховує економічні, соціальні, екологічні та безпекові чинники для конкретної території.

У міністерстві зауважили, що на основі результатів пілотного проєкту цей підхід планують застосувати в усіх регіонах України, що зазнали впливу мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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