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31 січня 2025, 8:38

Швеція анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України, який оцінюється в 13,5 млрд шведських крон ($1,25 млрд). Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Швеції.

Уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України, який оцінюється в 13,5 млрд шведських крон ($1,25 млрд).
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що цей пакет також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 млрд шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники великої дальності.

Він також передбачає подвоєння попередніх 16 подарованих Україні бойових катерів типу CB 90 та протитанкового озброєння, а також інвестиції на підтримку української оборонної промисловості.

У відомстві зазначили, що це вже 18 пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення рф становить близько 61,9 млрд шведських крон (понад $5,6 млрд).

Що входить до нового пакета допомоги

Новий пакет допомоги розділено на вісім компонентів, найбільший з яких складається з різноманітних закупівель нового обладнання — насамперед у шведської та інших європейських оборонних галузей — з метою пожертвування Україні.

Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон ($1,25 млрд) включає такі компоненти:

  • закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;
  • фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон;
  • пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон. У тому числі:
  1. 146 вантажівок;
  2. 16 катерів CB 90;
  3. 23 станції озброєння для військово-морського використання;
  4. 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів;
  5. 1500 протитанкових ракет TOW;
  6. 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання;
  7. піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження;
  8. засоби індивідуального захисту від радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз;
  • послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 млн шведських крон;
  • навчання вартістю 650 млн шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);
  • рішення про постачання вартістю 400 млн шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).

Читайте також: Швеція планує надати Україні понад $7 мільярдів військової підтримки протягом трьох років

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2024 року Швеція оголосила про рекордну на той час військову допомогу Україні на понад мільярд євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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