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30 січня 2025, 11:10

26% українських пенсіонерів отримують пенсію менш як 3000 грн. Де в Україні найбільші пенсії

5 789 грн склала середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року за даними Пенсійного фонду України. За рік виплата зросла на 7,5%. Втім це підвищення цілком «з'їла» інфляція, яка за офіційними даними НБУ склала 12% торік. Наразі в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. 26% з них отримують пенсію менш як 3 тисяч гривень. Про це йдеться в даних Опендатабот.

5 789 грн склала середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року за даними Пенсійного фонду України.
Фото: depositphotos

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Скільки пенсіонерів в Україні

10,34 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. На 497,5 тис. пенсіонерів менше стало за три роки повномасштабної війни — приблизно так само, як за два роки пандемії COVID-19.

5 789 грн або 132 евро (курс на момент публікації матеріалу) становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Читайте також:Пенсія в Україні: Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень

Де найвищі пенсії

Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

Варто зазначити, що у двох регіонах України наприкінці 2024 року спостерігалося суттєве зниження пенсій. Так, у Рівненській області середня пенсія впала на 24% у порівнянні до кінця 2023 року (до 5 159,85 грн), а в Житомирській — на 10%.

Які пенсії отримують українці

26% або 2,68 млн пенсіонерів отримують менш як 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії — 2 759,86 грн. Ще 1,26 млн осіб (12%) отримують пенсію понад 10 000 грн, у середньому — 15 379,97 грн. Зауважимо, що саме таких пенсіонерів за три місяці поменшало найбільше: аж на 51,5 тис. осіб.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати і наразі в середньому отримують 6 302,76 грн пенсії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
mantis05
mantis05
30 січня 2025, 11:22
#
Всё честно: что заработали и какую страну строили- то и получили
+
+15
3212242
3212242
30 січня 2025, 11:24
#
Здєсь водкі нєт.
+
+15
3212242
3212242
30 січня 2025, 11:24
#
Середня пенсія — не показник, за рахунок всяких суддів виходить вищою, ніж є. Потрібно вказувати медіанну.
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