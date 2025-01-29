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29 січня 2025, 8:46

Пенсія в Україні: Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2025 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів (10 343 630 осіб). Про це йдеться в даних ПФУ.

Станом на 1 січня 2025 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців.
Фото: depositphotos

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Пенсії до 5 тисяч

За даними ПФУ, більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється таким чином:

  • до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень — 17,9%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,
  • понад 10000 гривень — 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 гривень.

Регіони

Середні пенсії в регіонах України різні, найвищі в Києві (8 017,65 грн), найнижчі — у Тернопільській області (4 484,69 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
Ева Вангарова
Ева Вангарова
29 січня 2025, 10:22
#
Моя пожилая родственница получает копейки, до 3 тысяч грн., как на эти деньги можно выжить? Приходится постоянно помогать — едой, деньгами, бытовой химией — в общем всем. Ей даже на коммуналку этих 3 тысяч еле хватает.
+
+60
Mini Mi
Mini Mi
29 січня 2025, 10:40
#
Никак. У меня отец всю жизнь платил повышенные пенсионные взносы на научную пенсию. В итоге 8к грн. Если бы откладывал сам было бы гораздо, гораздо больше. Наша «солидарная» пенсионная система это банальный грабеж.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
29 січня 2025, 12:33
#
Вроде субсидии были, тем у кого совсем маленькая пенсия. Отменили?
Я лично, даже не рассчитываю, что мне будет какая либо пенсия. Законы постоянно меняются. Ещё и наш пфу это жесть, там даже положенное тебе по закону надо доказывать через минюст
+
+60
maestromaestro
maestromaestro
29 січня 2025, 11:24
#
У моей мамы 37 лет стажа,ветеран труда, пенсия 4200. Как? Лучше уж самому что-то копить.
+
+15
Владимир Пархоменко
Владимир Пархоменко
29 січня 2025, 12:28
#
Пенсія має бути від 15к UAH — це повага і ставлення до громадян України. А загальна з.п. депутата до 2 помножити на мін. пенсія. Це покаже соціальний рівень в країні, стимулює думати і працювати цих бездарів на соц. розвиток. Звісно податки громадян повині мати верхній ліміт, наприклад 0.5 * мін. пенсія.
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