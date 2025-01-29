Станом на 1 січня 2025 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів (10 343 630 осіб). Про це йдеться в даних ПФУ.
29 січня 2025, 8:46
Пенсія в Україні: Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень
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Пенсії до 5 тисяч
За даними ПФУ, більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється таким чином:
- до 3000 гривень — 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія — 2 759,86 гривень,
- від 3001 до 4000 гривень — 17,9%, 1 817 897 осіб, середня пенсія — 3 544,23 гривень,
- від 4001 до 5000 гривень — 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія — 4 414,06 гривень,
- від 5001 до 10000 гривень — 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія — 6 844,95 гривень,
- понад 10000 гривень — 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія — 15 379,97 гривень.
Регіони
Середні пенсії в регіонах України різні, найвищі в Києві (8 017,65 грн), найнижчі — у Тернопільській області (4 484,69 грн).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Я лично, даже не рассчитываю, что мне будет какая либо пенсия. Законы постоянно меняются. Ещё и наш пфу это жесть, там даже положенное тебе по закону надо доказывать через минюст