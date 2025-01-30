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30 січня 2025, 9:27

Трамп критикує ФРС та обіцяє боротися з інфляцією

Після рішення Федеральної резервної системи США зберегти відсоткові ставки на колишньому рівні, президент Дональд Трамп висловив різку критику та виклав свою власну стратегію боротьби з інфляцією. Свої коментарі він опублікував на своїй платформі соціальних мереж Truth, пише Investing.com.

Після рішення Федеральної резервної системи США зберегти відсоткові ставки на колишньому рівні, колишній президент Дональд Трамп висловив різку критику та виклав свою власну стратегію боротьби з інфляцією.
Фото: ukrinform.ua

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Невдоволення Трампа

Трамп звинуватив Федеральну резервну систему та її голову Джея Пауелла у створенні проблеми інфляції, яку вони не змогли вирішити.

Він заявив про свій намір вирішити цю проблему шляхом стимулювання американського енергетичного виробництва, скорочення регулювання, коригування міжнародних торгівельних балансів та збільшення американського виробництва.

Плани Трампа виходять за межі простого вирішення проблеми інфляції. Він підкреслив своє бажання відновити фінансову міць Сполучених Штатів та підвищити їхню загальну силу.

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Він розкритикував Федеральну резервну систему за її роботу в галузі банківського регулювання та заявив, що Міністерство фінансів очолить зусилля щодо скорочення непотрібних правил, тим самим полегшуючи кредитування для американських громадян та підприємств.

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Трамп також висловив думку, що якби Федеральна резервна система менше уваги приділяла різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), гендерній ідеології, зеленій енергетиці та тому, що він назвав «фальшивою зміною клімату», проблеми інфляції не виникло б. Він уклав, що країна пережила найсильнішу інфляцію у своїй історії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 січня 2025, 10:43
#
Останній абзац вражає:)
Хоч хтось про це почав говорити правду.
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