Трамп критикує ФРС та обіцяє боротися з інфляцією

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Трамп звинуватив Федеральну резервну систему та її голову Джея Пауелла у створенні проблеми інфляції, яку вони не змогли вирішити.

Він заявив про свій намір вирішити цю проблему шляхом стимулювання американського енергетичного виробництва, скорочення регулювання, коригування міжнародних торгівельних балансів та збільшення американського виробництва.

Плани Трампа виходять за межі простого вирішення проблеми інфляції. Він підкреслив своє бажання відновити фінансову міць Сполучених Штатів та підвищити їхню загальну силу.

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Він розкритикував Федеральну резервну систему за її роботу в галузі банківського регулювання та заявив, що Міністерство фінансів очолить зусилля щодо скорочення непотрібних правил, тим самим полегшуючи кредитування для американських громадян та підприємств.

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Трамп також висловив думку, що якби Федеральна резервна система менше уваги приділяла різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), гендерній ідеології, зеленій енергетиці та тому, що він назвав «фальшивою зміною клімату», проблеми інфляції не виникло б. Він уклав, що країна пережила найсильнішу інфляцію у своїй історії.