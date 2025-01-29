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29 січня 2025, 17:45

Колишній керівник SEC Гері Генслер повернувся викладати в школу менеджменту

Колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер, який пішов у відставку 20 січня 2025 року, повернувся на посаду викладача в Школу менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті (MIT), пише Incrypted.

Колишній голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер, який пішов у відставку 20 січня 2025 року, повернувся на посаду викладача в Школу менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті (MIT), пише Incrypted.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо«Генслер приєднається до Групи глобальної економіки та управління і Фінансової групи, зосередившись на штучному інтелекті, фінансах, фінансових технологіях і державній політиці», — йдеться в офіційному релізі.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Генслер приєднається до Групи глобальної економіки та управління і Фінансової групи, зосередившись на штучному інтелекті, фінансах, фінансових технологіях і державній політиці», — йдеться в офіційному релізі.

Він також стане співдиректором ініціативи FinTech@CSAIL. Проєкт націлений на те, щоб допомогти компаніям-учасницям працювати з провідними дослідженнями MIT у сфері ШІ для вивчення перспектив цієї технології у сфері фінансів.

«Для мене велика честь повернутися в MIT, чиї викладачі, співробітники та студенти вже давно перебувають на передньому краї досліджень і технологій. Я в захваті від можливості знову співпрацювати з видатною командою вчених MIT, які створюють краще майбутнє для всіх за допомогою штучного інтелекту, фінансів і технологій», — прокоментував призначення сам Генслер.

Раніше він уже працював у MIT. У 2018 році Генслер вів курс для студентів MIT під назвою «Blockchain and Money». Примітно те, що на той момент він вважав біткоїни та Ethereum товарами.

«Отже, ми вже знаємо, що в США і в інших юрисдикціях три чверті ринку не є ICO або тим, що ми могли б назвати цінними паперами. Це простежується також у Канаді та Тайвані, де застосовується „тест Хауї“. Отже, три чверті ринку — це не цінні папери. Це просто товари або готівка», — заявив він під час лекції, присвяченої темі ICO.

На іншому відео Генслер зарахував до товарів також Bitcoin Cash і Litecoin.

«Питання в тому, чи буде він виступати за криптовалюти знову, коли повернеться в MIT?», — прокоментувала інформацію партнерка у фірмі Mercury Strategies Енн Келлі.

Генслер відомий спільноті насамперед своєю позицією щодо криптоактивів. Бувши головою SEC, він називав більшість токенів і монет цінними паперами, а також виступав за жорстке регулювання сфери.

Він пішов у відставку 20 січня 2025 року. Його змінить прихильник індустрії Пол Аткінс, щойно його кандидатуру затвердить Сенат США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
29 січня 2025, 18:21
#
А незабаром відправиться в буцигарню, де йому і місце:)
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