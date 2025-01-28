Біржа ПФТС виконала умови угоди з Нацрегулятором і працюватиме далі на ринку

Фондовій біржі ПФТС вдалося зберегти ліцензії та продовжити роботу завдяки виконанню угоди з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це повідомила пресслужба регулятора.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

В липні минулого року НКЦПФР та ПФТС уклали Угоду, яка надала можливість біржі врегулювати наслідки правопорушення. Мова йде про приведення пруденційних показників у відповідність до нормативних значень.

Організація виконала усі умови Угоди у визначений термін й Комісія вже отримала підтверджуючі документи про це. Тож найстаріша фондова біржа України продовжує свою роботу.

Читайте: Фондова біржа ПФТС домовилась з регулятором й має шанс лишитись на ринку

Укладення подібної Угоди з правопорушником стало можливим завдяки ЗУ «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», який підписаний президентом у березні 2024 року.

«Ми, як регулятор, трансформуємося і прагнемо створити гнучкі умови на ринку. Сьогодні ми маємо міцне законодавче підґрунтя, що дозволяє нам вирішувати питання інноваційно, професійно та якісно. Кейс ПФТС цьому приклад та чергове нагадування про важливість дотримання законодавства для всіх учасників без виключення», — акцентував Голова Комісії Руслан Магомедов.

Читайте: Найстаріша фондова біржа України ПФТС здає ліцензію