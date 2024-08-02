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2 серпня 2024, 10:45

Фондова біржа ПФТС домовилась з регулятором й має шанс лишитись на ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку уклала угоду з АТ «Фондова біржа ПФТС» про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку уклала угоду з АТ «Фондова біржа ПФТС» про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

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Комісія припиняє притягнення до відповідальності АТ «Фондова біржа ПФТС» за порушення профільного законодавства, а біржа визнає факт вчинення такого правопорушення та зобов’язується виконати ряд вимог:

  • в строк до 28.02.2025 включно привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень,
  • добровільно сплатити фінансову санкцію у розмірі 50 тис грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

«У випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами», — йдеться в повідомленні.

Регулятор наголосив, що такий прецедент на ринках капіталу вперше і це стало можливим з набуттям чинності Закону України № 3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Нагадаємо, що найстаріша фондова біржа України ПФТС планувала здати ліцензію через недостатність власних резервів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 серпня 2024, 11:03
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Все таки сторговались…
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