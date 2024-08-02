Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку уклала угоду з АТ «Фондова біржа ПФТС» про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Фондова біржа ПФТС домовилась з регулятором й має шанс лишитись на ринку
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Комісія припиняє притягнення до відповідальності АТ «Фондова біржа ПФТС» за порушення профільного законодавства, а біржа визнає факт вчинення такого правопорушення та зобов’язується виконати ряд вимог:
- в строк
до 28.02.2025включно привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень,
- добровільно сплатити фінансову санкцію у розмірі 50 тис грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.
«У випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами», — йдеться в повідомленні.
Регулятор наголосив, що такий прецедент на ринках капіталу вперше і це стало можливим з набуттям чинності Закону України № 3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Нагадаємо, що найстаріша фондова біржа України ПФТС планувала здати ліцензію через недостатність власних резервів.
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