ЄІБ виділив понад 60 млн євро на відновлення доріг та оновлення міського транспорту в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад 60 млн євро кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум. Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

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«Ці інвестиції не лише відновлюють важливі транспортні сполучення, а й надають відчутну підтримку повсякденному життю українців, забезпечуючи мобільність, безпеку та економічну взаємодію. Разом із нашими українськими партнерами та Європейською комісією ми торуємо шлях до сильнішої та стійкішої України, незважаючи на величезні виклики», — зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Уточнено, що ця фінансова підтримка є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, в рамках якого з 2022 року банк уже надав Україні понад 2 млрд євро.

Із наданого фінансування 43,48 млн євро призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі в межах проєкту «Європейські дороги України II», що реалізується під керівництвом Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

На початку війни 2022 року цей маршрут був задіяний ворожими військовими силами, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження. Запланована реконструкція поліпшить якість і безпеку дороги, підвищуючи ефективність цього транспортного коридору.

Ще 17,25 млн євро виділено на оновлення міського громадського транспорту, необхідного для мобільності українських міст. Фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування, що забезпечить надійну та ефективну роботу громадського транспорту.

Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум. Оновлення здійснюється в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», спрямованого на приведення міського транспорту країни у відповідність до стандартів ЄС.