У Standard Chartered прокоментували обвал крипторинку, KuCoin виплатить $300 млн в США: що нового

Обсяг активів у криптофондах встановив новий рекорд на рівні $173 мільярдів

З 18 по 24 січня в криптовалютні інвестфонди надійшло $1,9 млрд після $2,2 млрд тижнем раніше. Про це свідчать дані CoinShares.

Як драйвер фахівці назвали підписання президентом США указу про створення робочої групи з ринків цифрових активів. Серед поставлених перед нею завдань — оцінка «потенціалу формування і підтримки національного запасу криптовалют».

Обсяг активів під управлінням продуктів збільшився до $173,3 млрд.

Інструменти на базі першої криптовалюти залучили $1,6 млрд, з початку року — $4,4 млрд.

У структури, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, клієнти додали $5,1 млн.

В Ethereum-фонди інвестори спрямували $204,7 млн після $246,2 млн попереднього тижня.

Притоки в продукти на основі XRP сповільнилися з $30,8 млн до $18,5 млн.

Конкуренти на базі Solana, Chainlink і Polkadot залучили $6,9 млн, $6,6 млн і $2,6 млн відповідно.

KuCoin визнала провину і виплатить майже $300 мільйонів у справі в США

Компанія Peken Global, яка стоїть за криптовалютною біржею KuCoin, визнала провину у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошових коштів у США. Фірма виплатить майже $300 млн, а двоє її співзасновників — Чун Ган і Ке Танг — залишать посади в керівництві.

Нагадаємо, ці звинувачення федеральна прокуратура висунула в березні 2024 року. Компанію, а також Гана і Танга звинувачували у змові з метою організації неліцензованого бізнесу з переказу грошових коштів і порушення закону «Про банківську таємницю».

Згідно з матеріалами влади, у період із вересня 2017 року, коли було засновано біржу, до березня 2024 року платформа обслужила 1,5 млн зареєстрованих користувачів зі США. Це принесло їй $184,5 млн відрахувань у вигляді комісій.

Для роботи на американському ринку від KuCoin вимагали пройти реєстрацію в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а також впровадити низку заходів, спрямованих на протидію відмиванню коштів. Однак цього так і не було зроблено, підкреслили в прокуратурі.

У рамках врегулювання обвинувачень Peken Global виплатить $112,9 млн у вигляді штрафу. Ще $184,5 млн було конфісковано. Ган і Танг виплатять по $2,7 млн кожен. Це доходи, отримані ними від діяльності біржі в США.

У Standard Chartered прокоментували падіння крипторинку

Сектор цифрових активів зіткнувся з тиском, зумовленим дедалі більшою кореляцією з фондовим ринком, чим і зумовлений обвал 26−27 січня. Про це повідомляє The Block з посиланням на главу відділу досліджень валютних і цифрових активів компанії Standard Chartered Джеффрі Кендріка.

«Біткоїн, як і раніше, тісно корелює з Nasdaq набагато сильніше, ніж із золотом», — зазначив Кендрик.

Нагадаємо, вранці 27 січня біткоїн просів нижче $99 000. Добовий обсяг ліквідацій склав понад $700 млн. Експерти пов’язують це з двома основними факторами — низькою ймовірністю пом’якшення політики ФРС і виходом ШІ-моделі від китайського стартапу DeepSeek.

Останнє може становити загрозу для американських технологічних компаній, заявив віцепрезидент із продукту і зростання у сфері штучного інтелекту (ШІ) компанії Dropbox Морган Браун. Цим зумовлено падіння індексу ф’ючерсних контрактів на біржі Nasdaq, а також просідання за деякими позиціями, включно з цінними паперами фірм Nvidia, OpenAI та інших.

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«Ризик зараз полягає в тому, що якщо обвал на фондовому ринку продовжиться під час американської сесії (і перед виходом звітів про доходи цього тижня — у середу Microsoft, Meta і Tesla — та, імовірно, розчаровуючим засіданням FOMC того самого дня), то ми почнемо наближатися до інших ключових рівнів для біткойна», — підкреслив експерт.

Водночас він вважає, що настала фаза «купуй на спаді». Також він зазначив, що компанія загалом, як і раніше, орієнтується на ціну біткоїна в $200 000 і Ethereum у $10 000 до кінця 2025 року.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $102 800, Ethereum — $3 200.

У Бразилії заблокували виплати World за біометрію

Національне управління із захисту даних Бразилії (ANPD) вжило заходів щодо припинення виплат проєктом World (раніше Worldcoin) фінансових стимулів за зібрані біометричні дані.

Відомство відкрило розслідування щодо компанії Tools for Humanity, яка стоїть за рішенням, у листопаді 2024 року.

Заснована 2019 року Семом Альтманом і Алексом Бланією фірма працює над створенням глобальної цифрової ідентифікаційної та фінансової мережі. Протокол World ID підтверджує особу користувача за допомогою сканування райдужної оболонки ока, виплачуючи винагороду в токенах WLD.

В ANPD дійшли висновку, що надання компенсації в криптовалюті може впливати на згоду власника персональних даних. Згідно з правилами, дозвіл на обробку подібної інформації, включно з біометрією, користувач повинен надавати вільно, володіючи повною інформацією і під конкретні цілі.

В агентстві зазначили, що особливий ризик фінансові стимули несуть для незабезпечених верств населення — суми виплат для них мають більшу вагу. Крім того, зібрані дані неможливо видалити, як і відкликати свою згоду, вважають фахівці ANPD.

За результатами розслідування агентство ввело проти Tools for Humanity превентивні заходи, які набули чинності з 25 січня.

У грудні 2023 року проєкт відключив функцію біометричної верифікації для користувачів із Бразилії, а також Індії та Франції.