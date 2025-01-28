Найбагатші люди світу втратили $108 млрд через китайський чат-бот

Статки 500 найбагатших людей світу в понеділок, 27 січня, знизилися загалом на $108 млрд через падіння акцій технологічних компаній на тлі успіху безкоштовного чат-боту DeepSeek-R1 від китайської компанії DeepSeek, повідомляє Bloomberg.

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Хто зазнав найбільших втрат

Найбільш відчутні втрати зазнав засновник і головний виконавчий директор американського виробника чіпів Nvidia Дженсен Хуанг, чиї статки скоротилися на 20%, або $20,1 млрд.

Наразі, за оцінкою Bloomberg Billionaires Index, вони становлять $101 млрд. Nvidia подешевшала на $600 млрд і втратила звання «найдорожчої компанії у світі», поступившись Apple та Microsoft, її акції впали майже на 18%.

Втрати співзасновника Oracle Corp. Ларрі Еллісона виявились більшими в абсолютному вираженні ($22,6 млрд), але склали всього 12% від його статку, зазначає Bloomberg. Засновник Dell Майкл Делл втратив $13 млрд, а засновник Binance Чанпен Чжао — $12,1 млрд.

Індекс NASDAQ Composite впав на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

На запуск китайського чат-бота відреагували і європейські біржі. Акції Siemens, яка постачає обладнання для інфраструктури ШІ, просіли на 19,9%, пише Reuters.

Передісторія

DeepSeek минулого тижня представила оновлену модель штучного інтелекту, яка, за словами розробників, може конкурувати із ChatGPT від OpenAI. При цьому витрати на розробку були значно нижчими, ніж у конкурентів із США: у компанії стверджують, що для навчання використовувалися 2 тис. чіпів порівняно з 16 тис. у американських аналогів.

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У понеділок, 27 січня, DeepSeek-R1 став найпопулярнішим безкоштовним додатком в американському App Store. Незабаром після цього компанія зіштовхнулася зі збоями у роботі свого вебсайту. Стартап заявив, що став жертвою масштабної кібератаки, через що ввів тимчасові обмеження на реєстрацію користувачів.