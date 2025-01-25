Третьякова розповіла, які проєкти в Україні заморозило USAID

USAID заморозило кілька проєктів в Україні, зокрема підтримку шкіл, медичну допомогу. Про це повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у Facebook. Таке рішення ухвалили після указу Дональда Трампа про припинення допомоги іноземним державам.

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«Офіцери USAID, відповідальні за проєкти в Україні, отримали розпорядження припинити всі роботи», — пише вона із посиланням на Reuters.

У список заморожених проєктів також потрапили, окрім вищезазначеного, екстрена допомога матерям та вакцинація дітей.

Загалом, рішення про продовження, зміну або припинення програм прийматиме держсекретар США Марко Рубіо після завершення 85-денного перегляду. До цього часу він може затверджувати винятки.

За даними меморандуму, Рубіо вже видав дозвіл на екстрену продовольчу допомогу.

Деталі

Це відбувається на тлі значного потоку гуманітарної допомоги до Сектора Ґази після перемир’я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, а також через голод у Судані та інших регіонах світу.

У документі також зазначається, що Рубіо схвалив винятки для фінансування військових потреб Ізраїлю та Єгипту, а також для адміністративних витрат, зокрема заробітної плати, необхідної для реалізації військових програм.

Довідка

USAID (Агенство США з міжнародного розвитку) є одним із головних джерел американського фінансування в Україні, включно з військовою допомогою.