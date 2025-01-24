В Україні ціни на картоплю зросли на 12%

Цього тижня в Україні відпускні ціни на картоплю зросли в середньому на 12% до 20−30 грн/кг ($0,48−0,71/кг). Про це повідомили в EastFruit.

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Головною причиною чергового подорожчання у цьому сегменті, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах.

Річ у тім, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону.

Ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року.

Ба більше, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, «підігрівані» інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку.

Представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах.

Фермери, своєю чергою, пов’язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.

Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні минулого тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23−30 грн/кг.