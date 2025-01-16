Ціни на моркву в Україні знизилися на 10%

В Україні цього тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23−30 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit .

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Як змінилися ціни на моркву

«Лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Сьогодні виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23−30 грн/кг (0,54−0,71 дол./кг) залежно від якості та обсягу партії», — йдеться у повідомленні.

Причина

Зазначається, що виробники все частіше змушені перебирати запаси коренеплодів, при цьому відсоток відбракування значно вищий, ніж минулого року. Особливо гостро ця проблема зараз стоїть перед фермерами, чиї сховища належно не обладнані.

Виробники змушені йти на такі цінові коригування навіть за обмеженої пропозиції якісної моркви на ринку.

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Ціни на моркву також знижуються через низький попит на овочі середньої та низької якості. Гуртовики та роздрібні мережі закуповують їх лише невеликими партіями, пояснюючи це повільною реалізацією у роздробі.

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Нагадаємо

У грудні 2024 року ціни на моркву зросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривень за кілограм.

Як писав «Мінфін», в Україні, за підсумками грудня 2024 року, зафіксовано рекордну інфляцію. Як свідчить свіжа статистика Держстату, ціни на споживчому ринку зросли у річному вимірі на 12%, а за місяць — з листопада до грудня — на 1,4%.

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