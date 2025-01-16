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16 січня 2025, 14:55

Ціни на моркву в Україні знизилися на 10%

В Україні цього тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23−30 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit.

В Україні цього тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23−30 грн/кг.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціни на моркву

«Лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Сьогодні виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23−30 грн/кг (0,54−0,71 дол./кг) залежно від якості та обсягу партії», — йдеться у повідомленні.

Причина

Зазначається, що виробники все частіше змушені перебирати запаси коренеплодів, при цьому відсоток відбракування значно вищий, ніж минулого року. Особливо гостро ця проблема зараз стоїть перед фермерами, чиї сховища належно не обладнані.

Виробники змушені йти на такі цінові коригування навіть за обмеженої пропозиції якісної моркви на ринку.

Читайте також: Овочі, «молочка» та олія: Які продукти подорожчали найбільше у 2024 році

Ціни на моркву також знижуються через низький попит на овочі середньої та низької якості. Гуртовики та роздрібні мережі закуповують їх лише невеликими партіями, пояснюючи це повільною реалізацією у роздробі.

Читайте також: Ціни «сідають на дієту»: чому продавці не наважуються радикально переписувати цінники

Нагадаємо

У грудні 2024 року ціни на моркву зросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривень за кілограм.

Як писав «Мінфін», в Україні, за підсумками грудня 2024 року, зафіксовано рекордну інфляцію. Як свідчить свіжа статистика Держстату, ціни на споживчому ринку зросли у річному вимірі на 12%, а за місяць — з листопада до грудня — на 1,4%.

Що відбувається з цінами на їжу з початку цього року, і які тенденції прогнозують виробники продуктів харчування найближчим часом — читайте тут.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Exba
Exba
16 січня 2025, 15:00
#
«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию» ©
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0
Явам Нелох
Явам Нелох
16 січня 2025, 15:09
#
Потужно… Спочатку підвищіли на 100% а потім на 10% знизили. Лохторат у захваті. Влада — найкраща.
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