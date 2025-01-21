Трамп готується до ухвалення указів щодо криптовалют, голова SEC пішов у відставку: що нового

Трамп готується до ухвалення указів щодо криптовалют найближчим часом — глава Circle

Новообраний президент США Дональд Трамп «найближчим часом» видасть указ, який дозволить банкам торгувати криптовалютами та зберігати їх, а також пропонувати криптовалютні інвестиції клієнтам. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова генерального директора компанії Circle Джеремі Аллейра.

Він додав, що хотів би побачити скасування Бюлетеня обліку персоналу (SAB 121) за авторством Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

За його словами, цей документ «фактично зробив володіння криптоактивами на балансі банків, фінансових установ і корпорацій економічно невигідним».

«Це те, за чим, на мою думку, слід уважно стежити з точки зору указів президента. Я рішуче виступаю за його скасування і сподіваюся, що Трамп зробить це… Circle вже розглядає банки як комерційних партнерів», — додав Аллейр.

Крім того, CEO Circle очікує від Конгресу відновлення активності щодо регулювання цифрових активів. Він вважає, що «робота Комітету [з цифрових активів] буде дуже активною, буквально в найближчі тижні».

«Офіційний» мем-коїн Куби виявився скамом

20 січня в мережі поширилися повідомлення про запуск урядом Куби мем-токена на Solana. Монету просували через офіційний X-акаунт Міністерства закордонних справ країни. Про це повідомляє Forklog.

«Куба, мабуть, запустила мем-коїн, а потім розробники вранці здійснили rug pull. Отримали до $30 млн. Твіт від їхньої Ради у закордонних справах відтоді видалено. Дедалі зрозуміліше, що це був злом», — прокоментував користувач під ніком Stats.

Популярний криптотрейдер Ash Crypto звернув увагу, що за 24 години цю схему реалізували для трьох активів: власне CUBA, CUBA 2.0 і Justice for Cuba.

За оцінкою одного з коментаторів розробники встигли випустити понад 10 монет.

Однак деякі користувачі впевнені, що за «офіційним» мем-коїном дійсно стоїть кубинська влада.

«Отже, уряд Куби створив і запустив мем-токен CUBA. Він підскочив до ринкової капіталізації в $20 млн за лічені хвилини, а потім вони реалізували rug pull — тобто просто провернули нахабну капіталістичну аферу і відверто вкрали всі інвестиції», — написав автор під псевдонімом Джоель Річардсон.

На момент написання новини капіталізація CUBA становить $1,36 млн. Обсяг торгів досяг $169 млн.

Тижневий приплив капіталу в інвестиційні криптопродукти склав $2,2 млрд

Приплив коштів в інвестиційні криптопродукти досяг $2,2 млрд у період із 13 по 17 січня 2025 року, у річному вимірі показник досяг $171,45 млрд. Це випливає з щотижневого звіту CoinShares.

Експерти зазначили, що такий приплив спричинила ейфорія від інавгурації Дональда Трампа.

У продукти на базі біткоїна надійшло $1,9 млрд, в Ethereum-фонди — $246,2 млн. Також позитивну тенденцію зафіксували у всіх інвестиційних продуктах, зокрема, у рішення на базі XRP та Solana надійшло $30,8 млн та $2,5 млн відповідно. Продукти на базі першої криптовалюти, що дозволяють відкривати шорт-позиції, зафіксували відтік на $500 000.

Аналітики зазначили, що приплив в Ethereum трохи покращив ситуацію в екосистемі, проте сектор залишається найгіршим з точки зору припливу коштів у 2025 році. Загальний приплив у продукти на базі XRP з середини листопада 2024 року досяг $484 млн, додали в CoinShares.

Серед постачальників найбільше капіталу залучили фонди iShares — $897 млн, другим йде Fidelity — $680 млн, третім — Bitwise з показником в $216 млн.

У регіональному розрізі приплив коштів у США склав $2,09 млрд. Німеччина та Швеція зафіксували негативні показники.

Голова SEC офіційно пішов у відставку

20 січня 2025 року голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер офіційно пішов у відставку. Виконувачем обов’язків було призначено комісара Марка Уеду.

Згідно з опублікованою на сайті SEC заявою, Генслер приєднався до Комісії 2021 року. До цього він очолював Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) і був заступником міністра фінансів із внутрішніх фінансів.

У релізі підкреслюється, що, попри різні погляди, Генслер нібито був схильний до двопартійної взаємодії та шанобливого обміну ідеями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова SEC Гері Генслер піде у відставку у день інавгурації Трампа.

Він запам'ятався негативним ставленням до криптовалют. За його головуванням SEC здійснювала тиск на найбільші криптокомпанії та біржі й судилась майже з усіма великими гравцями цього сектору.