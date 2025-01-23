В НБУ очікують цього року на $38,4 млрд зовнішнього фінансування

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $38,4 млрд зовнішнього фінансування. На цьому наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Що відомо

«Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік (близько 19% ВВП без урахування грантів у доходах) без звернення до емісійних джерел», — зазначив Пишний.

Зі свого боку, за словами Пишного, НБУ зможе компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання.

«Це дасть змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої курсової гнучкості, що узгоджуватиметься з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики», — підсумував він.

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Нагадаємо

Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.