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23 січня 2025, 15:42

В НБУ очікують цього року на $38,4 млрд зовнішнього фінансування

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $38,4 млрд зовнішнього фінансування. На цьому наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $38,4 млрд зовнішнього фінансування.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік (близько 19% ВВП без урахування грантів у доходах) без звернення до емісійних джерел», — зазначив Пишний.

Зі свого боку, за словами Пишного, НБУ зможе компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання.

«Це дасть змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої курсової гнучкості, що узгоджуватиметься з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики», — підсумував він.

Читайте також: У 2025 році Україна розраховує залучити 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС

Нагадаємо

Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
23 січня 2025, 16:43
#
Щоб активно спалити…
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0
TAN72
TAN72
23 січня 2025, 18:26
#
Ждуны.
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