Google інвестує ще $1 мільярд у конкурента OpenAI

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 січня 2025, 19:33

Google інвестує ще $1 мільярд у конкурента OpenAI

Google додатково інвестує понад $1 млрд у конкурента OpenAI — компанію Anthropic, зміцнюючи свої позиції в стартапі на тлі перегонів серед гігантів Кремнієвої долини за розробку передових систем штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Financial Times.

Google додатково інвестує понад $1 млрд у конкурента OpenAI — компанію Anthropic, зміцнюючи свої позиції в стартапі на тлі перегонів серед гігантів Кремнієвої долини за розробку передових систем штучного інтелекту (ШІ).
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами чотирьох осіб, обізнаних із ситуацією, пошуковий гігант, що належить Alphabet, уже виділив Anthropic близько $2 млрд і зараз збільшує свою частку у стартапі.

Anthropic, найбільш відома своїми моделями ШІ сімейства Claude, є одним із провідних стартапів у новій хвилі генеративного ШІ, який створює інструменти для генерації тексту, зображень та коду у відповідь на запити користувачів.

Хоча саме Google створила технологію, на основі якої працюють моделі, такі як Claude та GPT-4 від OpenAI, компанія відстає у комерціалізації цієї потужної технології.

Читайте також: OpenAI, SoftBank та Oracle створять проєкт для розвитку ШІ з бюджетом у $500 млрд

Інвестиції в Anthropic є частиною стратегії Google з диверсифікації свого бізнесу у сфері штучного інтелекту та боротьби з сильними конкурентами, такими як Microsoft, Meta та Amazon.

Також повідомляється, що Anthropic перебуває на порозі залучення ще $2 млрд від венчурних інвесторів із Силіконової долини, серед яких Lightspeed Venture Partners. Угода, за словами кількох осіб, знайомих із її деталями, має збільшити оцінку стартапу утричі — до приблизно $60 млрд.

Стартап змагається з такими конкурентами, як OpenAI та xAI Ілона Маска, які разом залучили понад $10 млрд минулого року, а також із Meta (Facebook) та Microsoft.

Читайте також: OpenAI отримує збитки від нової підписки ChatGPT Pro за $200

Доходи Anthropic досягли $1 млрд у річному обчисленні в грудні, що приблизно в 10 разів більше, ніж роком раніше, повідомило одне із джерел, знайоме із фінансами компанії.

Попри це, інвестори не очікують, що Anthropic чи її конкуренти стануть прибутковими в найближчому майбутньому через високі витрати на розробку провідних моделей ШІ. Однак вони вірять, що нові прориви у технологіях можуть створити трильйони доларів вартості у перспективі.

Академія Мінфін: Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами