OpenAI отримує збитки від нової підписки ChatGPT Pro за $200

OpenAI втрачає гроші через нещодавно запущену підписку ChatGPT Pro, що коштує $200 на місяць. Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман.

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«Божевільна річ: ми на цей час втрачаємо гроші на підписках OpenAI Pro. Люди використовують його набагато інтенсивніше, ніж ми очікували», — написав Альтман.

Він додав, що обирав ціну для нового тарифу самостійно і думав, що компанія заробить трохи грошей.