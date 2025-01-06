OpenAI втрачає гроші через нещодавно запущену підписку ChatGPT Pro, що коштує $200 на місяць. Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман.
6 січня 2025, 14:31
OpenAI отримує збитки від нової підписки ChatGPT Pro за $200
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«Божевільна річ: ми на цей час втрачаємо гроші на підписках OpenAI Pro. Люди використовують його набагато інтенсивніше, ніж ми очікували», — написав Альтман.
Він додав, що обирав ціну для нового тарифу самостійно і думав, що компанія заробить трохи грошей.
Джерело: Мінфін
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