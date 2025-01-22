OpenAI, SoftBank та Oracle створять проєкт для розвитку ШІ з бюджетом у $500 млрд

Президент США Дональд Трамп у вівторок увечері оголосив, що американський розробник у галузі ШІ OpenAI, а також японський конгломерат SoftBank та американська компанія з розробки програмного забезпечення Oracle створять нову компанію з бюджетом $500 млрд для розвитку штучного інтелекту (ШІ).

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Проєкт під назвою Stargate займеться створенням фізичної та віртуальної інфраструктури для розвитку ШІ нового покоління. Зокрема, нова компанія планує розпочати будувати свої дата-центри по всій країні.

«Stargate негайно почне створювати фізичну та віртуальну інфраструктуру для підтримки наступного покоління досягнень у галузі ШІ, — сказав Трамп. — Це включатиме будівництво величезних дата-центрів».

За словами Трампа, кожна з трьох компаній зробить стартовий внесок у розмірі $100 млрд, а наступні роки загальний обсяг інвестицій у проєкт досягне $500 млрд.

«Цей грандіозний проєкт є переконливим підтвердженням віри в потенціал Америки під керівництвом нового президента», — сказав він.

Трамп підкреслив, що практично одразу новий проєкт створить понад 100 000 робочих місць у США.

На заході, що пройшов у Білому домі, були присутні голови всіх трьох компаній.

Глава Oracle Ларрі Еллісон повідомив, що в рамках проєкту в штаті Техас розпочато будівництво перших дата-центрів, а в майбутньому будівництво буде розширено на інші штати.

На думку глави OpenAI Сема Альтмана, — Stargate «найважливіший проєкт нашого часу», а генеральний директор SoftBank Масайосі Сон назвав його запуск «початком золотого віку Америки».

«Ми не ухвалили б це рішення, якби ви не виграли, — сказав він Трампу. — Це допоможе вирішити безліч складних проблем, які інакше ми не змогли б вирішити».

Усі три глави компанії наголосили, що ШІ може значно покращити сферу охорони здоров'я. Очікується, що до ініціативи приєднаються інші інвестори, але їхні імена поки що не розкриваються.