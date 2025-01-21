Apple підтвердила звання найдорожчого бренду у світі

Apple стала найдорожчим брендом у світі за підсумками другого року поспіль, ідеться в щорічному дослідженні Brand Finance Global 500. Вартість бренду Apple за рік підвищилася на 11% — до $574,5 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рейтинг

Друге місце в рейтингу знову посів Microsoft, що продемонстрував підйом на 35% (до $461,1 млрд), третє — Google (+24%, до $413 млрд), четверте — Amazon (+15%, до $356,4 млрд).

На п'яте місце з шостого піднявся бренд Walmart — його вартість підскочила на 42%, до $137,2 млрд.

У десятці найдорожчих брендів також перебувають Samsung ($110,6 млрд), TikTok ($105,8 млрд), Facebook ($91,5 млрд), Nvidia ($87,9 млрд) і State Grid Corporation of China ($85,6 млрд). Зазначається, що вартість бренду Nvidia за рік підскочила майже вдвічі.

Instagram розташувався на 12-му місці ($79,9 млрд)

Європа и Азія

Найдорожчим брендом Європи визнано Deutsche Telekom, яка посіла в загальному рейтингу 11-й рядок (+16%, $85,3 млрд).

Китайські банки ICBC і China Construction Bank посіли 13-ту і 14-ту сходинки відповідно з показниками $79,1 млрд і $78,4 млрд. Ще один банк із КНР, Agricultural Bank of China, став 16-м ($70,2 млрд), Bank of China — 19-м ($63,8 млрд).

Серед японських брендів лідером стала Toyota, яка посіла 18-те місце ($64,7 млрд, +23%).