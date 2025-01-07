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7 січня 2025, 14:04

Nvidia презентувала нові чипи та ШІ-моделі для робототехніки

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсував низку нових продуктів, включаючи чипи, програмне забезпечення та послуги, підкреслюючи прагнення компанії залишатися лідером у сфері обчислень на основі штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Bloomberg. За його словами, компанія стоїть на порозі революції в робототехніці завдяки ШІ.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг анонсував низку нових продуктів, включаючи чипи, програмне забезпечення та послуги, підкреслюючи прагнення компанії залишатися лідером у сфері обчислень на основі штучного інтелекту.

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Що відомо

Nvidia прагне, щоб її продукція стала ключовим елементом технологічного майбутнього, яке включає мільярд людиноподібних роботів, 10 мільйонів автоматизованих виробництв та 1,5 мільярда безпілотних автомобілів і вантажівок.

Хуанг оголосив про співпрацю з Toyota, найбільшим у світі автовиробником, який стане клієнтом продуктів Nvidia AI для автономного водіння та використовуватиме її чипи та програмне забезпечення Drive. Після цієї заяви акції Toyota в Токіо продовжили зростання.

Nvidia також розробляє програмне забезпечення Cosmos, яке дозволить компаніям навчати та використовувати роботів у різних сферах — від розумних фабрик та складів до безпілотних транспортних засобів та гуманоїдних роботів. Ця розробка спрямована на розширення можливостей застосування ШІ, що працює на чипах Nvidia.

Деталі

За словами Хуанга, вирішення технологічних проблем, пов'язаних із масовим впровадженням роботів, відкриє шлях до «найбільшої технологічної галузі, яку коли-небудь бачив світ». Nvidia стверджує, що сфера робототехніки досягла технологічного прориву, оскільки ШІ прискорює та покращує процес моделювання фізичного світу та генерування великих обсягів даних, необхідних для навчання роботів. За прогнозами компанії, ринок лише людиноподібних роботів протягом наступних двох десятиліть досягне 38 мільярдів доларів.

Джерело: Мінфін
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